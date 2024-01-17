人民网北京1月17日电 （记者杨曦）据国家统计局官网消息，国家统计局高度重视劳动力调查制度完善工作，结合社会提出的建议意见，组织相关部门和专家深入探讨，研究国际标准和各国经验做法，并开展实地调研，认真梳理研究失业率的统计方法和统计口径，从充分考虑国情的角度出发，对分年龄组失业率统计进行了调整完善。

一、发布不包括在校学生的16—24岁劳动力失业率，更精准监测进入社会、真正需要工作的青年人的就业失业情况

2023年各月平均，我国16—24岁城镇人口中，在校学生占比6成多，近6200万人；非在校学生占比3成多，约3400万人。从我国国情看，在校学生的主要任务是学习，而不是兼职工作，如果把在校学生包含在分年龄组内，会把在校寻找兼职和毕业后寻找工作的青年混在一起，不能准确反映进入社会真正需要工作的青年人的就业失业情况。测算不包含在校学生的分年龄组失业率，有利于更准确反映进入社会的青年的就业失业情况，给予他们更加精准的就业服务，制定更加有效、有针对性的就业政策。

二、增加发布不包括在校学生的25—29岁劳动力失业率，更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌

随着青年受教育年限不断提高，目前我国高等教育毛入学率近6成，多数青年24岁时刚毕业不久，尚处于择业期，一些人未就业或就业不稳定，至29岁时绝大多数已度过择业期，就业情况趋向稳定。社会各界非常关心青年刚走出校门时的就业情况，也非常关心他们毕业后一段时间内的就业情况。因此，增加测算发布25—29岁劳动力失业率，更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌。

关于发布方式，国家统计局将按月在国家统计局数据发布库中发布不包含在校学生的16—24岁、25—29岁、30—59岁劳动力失业率，公众可在国家统计局官网数据发布库中查询数据。

(责编：杨曦、高雷)

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