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招联斩获“2023年全国网络安全行业职业技能大赛” 总决赛一等奖

2024年01月17日16:12 | 来源：中国网财经
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原标题：实力铸就安全防护盾 招联斩获“2023年全国网络安全行业职业技能大赛” 总决赛一等奖

　　近日，由公安部、人力资源社会保障部和中华全国总工会共同主办的“2023年全国网络安全行业职业技能大赛”在上海举行。招联消费金融股份有限公司(简称“招联”)代表广东赛区入围全国总决赛，荣获“网络安全管理员”团队一等奖，同时还获得两项个人二等奖和一项个人三等奖。

　　本次大赛为全国网络安全一级赛事，共有全国7557家企业的3.22万名选手报名，包括工商银行、腾讯、阿里云和上海交通大学等知名企业与学术机构参加。比赛分为网络安全管理员等4个赛道，各赛道排名前3的机构颁发团队一等奖，并评出个人一等奖各5名，二等奖各12名，三等奖各15名。据悉，该赛事自2018年以来已成功举办四届，累计报名人数超13万，对提升全社会网络安全责任意识，加强网络安全专业技术人才队伍建设起到了良好的推动和促进作用。

　　数字化时代，网络安全关乎广大消费者的切身利益，也关系金融稳定发展大局。自成立以来，招联始终将网络信息安全置于重要位置，通过多项措施，不断强化网络安全防护能力，确保重大信息安全事故零发生。为加强网络安全管理，招联制定了全面的网络资产管理标准，严格实施三网隔离，并细化管理区域，形成规范的网络安全检查机制；在数据安全方面，招联不仅建立了完善的管理制度，还不断优化安全技术体系，从数据的收集、存储到使用、传输，每一步都有严密保障措施，确保数据的安全性。面对层出不穷的外界安全威胁，招联自主研发联动防御平台，实现了安全事件的统一管理和自动化调查处理，构建系统化、标准化、自动化的安全事件处置能力，安全告警自动化处置率超过80%，守护数字化时代的信息安全。

　　基于在个人信息保护、数据安全治理等领域的持续技术积累，招联多次获得权威机构认可。经过中国网络安全审查技术与认证中心的严格审核，“招联金融App”成功获得移动互联网应用程序安全认证，在安全合规、个人信息保护等方面树立了实践标杆。信息安全管理方面，招联牢筑客户数据安全保障，先后荣获ISO27001信息安全管理体系、ISO27701隐私管理体系、GB/T 35273-2020《信息安全技术—个人信息安全规范》等权威认证。据了解，作为国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合发布的信息安全管理体系标准，ISO 27001得到全世界广泛认可和应用；ISO277011隐私管理体系则是ISO 27001的升级，增加隐私保护拓展要求，是目前全球隐私保护领域最权威的认证之一。

　　维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。作为招商银行与中国联通两家央企合作典范，未来，招联将继续秉持“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念，不断提升信息安全管理和风险控制能力，与社会各界共同努力，共同维护网络安全，为金融市场的健康发展保驾护航。

(责编：曹淼、李源)
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