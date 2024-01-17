人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国内外贸一体化工作会议在京召开

2024年01月17日17:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月17日电 （记者孙阳）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。会议深入贯彻中央经济工作会议精神和国务院常务会议部署，落实全国商务工作会议要求，总结2023年工作，解读政策措施，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部党组成员、副部长盛秋平出席会议并讲话。

会议指出，2023年以来，各地、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进内外贸一体化，政策措施取得突破，规则制度加快衔接，试点工作进展顺利，工作体系逐步完善，内外贸规模质量持续提升，一体化发展水平不断提高。

会议强调，加快内外贸一体化发展对建设强大国内市场、推动高水平开放、维护产业链供应链稳定、构建新发展格局有重要意义。2024年，商务主管部门要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。要切实加强组织领导，抓好政策落实落地，强化政策协同保障，及时总结推广经验，打通阻碍内外贸一体化的关键堵点，争取尽早取得实质性突破。

促进内外贸一体化发展部际工作机制部分成员单位，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门代表参会。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟七号货运飞船将于今日发射
　　人民网北京1月17日电 （记者赵竹青、乔业琼）据中国载人航天工程办公室消息，目前，长征七号遥八运载火箭已完成推进剂加注，瞄准北京时间2024年1月17日22时27分，在我国文昌航天发射场发射天舟七号货运飞船。…
2024年国内成品油价首跌 加满一箱少花2元
　　制图：申佳平 人民网北京1月17日电 (记者申佳平)1月17日24时，国内成品油新一轮调价窗口开启。 据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年1月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均降低50元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部