人民网北京1月17日电 （记者孙阳）1月15日，全国内外贸一体化工作会议在北京召开。会议深入贯彻中央经济工作会议精神和国务院常务会议部署，落实全国商务工作会议要求，总结2023年工作，解读政策措施，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部党组成员、副部长盛秋平出席会议并讲话。

会议指出，2023年以来，各地、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进内外贸一体化，政策措施取得突破，规则制度加快衔接，试点工作进展顺利，工作体系逐步完善，内外贸规模质量持续提升，一体化发展水平不断提高。

会议强调，加快内外贸一体化发展对建设强大国内市场、推动高水平开放、维护产业链供应链稳定、构建新发展格局有重要意义。2024年，商务主管部门要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，围绕贯彻落实内外贸一体化政策措施，推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。要切实加强组织领导，抓好政策落实落地，强化政策协同保障，及时总结推广经验，打通阻碍内外贸一体化的关键堵点，争取尽早取得实质性突破。

促进内外贸一体化发展部际工作机制部分成员单位，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门代表参会。

(责编：乔业琼、高雷)

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