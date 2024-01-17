人民网记者 任妍 栗翘楚

当前，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。日前，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2023年知识产权工作进展。数据显示，截至2023年底，我国发明专利有效量为499.1万件，其中国内（不含港澳台）发明专利有效量为401.5万件，每万人口高价值发明专利拥有量达11.8件；截至2023年底，我国有效商标注册量为4614.6万件，累计批准地理标志产品2508个，集成电路布图设计累计发证7.2万件。

国家知识产权局副局长胡文辉表示，2023年是实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划承上启下的重要一年，同时也是知识产权管理体制改革之年。一年来，全国知识产权系统顺利完成全年各项目标任务，知识产权工作稳中有进、进中提质，取得沉甸甸的成绩，呈现出崭新气象。

国内有效发明专利数量突破400万件 居世界之首

透过数据看成效，2023年，国内知识产权拥有量不断增加、企业创新活动保持活跃、数字经济领域创新强劲、质押融资普惠力度不断加大、知识产权海外申请平稳向好。

数据显示，截至2023年年底，我国国内（不含港澳台）发明专利有效量达到401.5万件，同比增长22.4%，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。

胡文辉介绍，我国专利制度实施已近40年，发明专利授权平稳增长，全社会创新活力持续迸发。我国国内（不含港澳台）发明专利有效量达到第一个、第二个和第三个100万件分别用时31年、4年和2年左右，而突破第4个100万件仅用时一年半。

“在这400多万件有效发明专利中，高价值发明专利所占比重达到四成以上。中国已成为名副其实的知识产权大国，持续为全球创新发展贡献重要力量。”胡文辉说。

值得注意的是，从创新领域看，我国数字经济领域创新强劲。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2023年年底，我国国内有效发明专利增速前三的技术领域分别为信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序，分别同比增长59.4%、39.3%和30.8%，远高于国内平均增长水平。

国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树表示，专利密集型产业是指发明专利密集度、规模达到规定的标准，依靠知识产权参与市场竞争，符合创新发展导向的产业集合，是布局新赛道、培育新动能的重点领域。经核算，2022年，我国专利密集型产业增加值为15.3万亿元，占国内生产总值的比重达到12.7%。

“总的来看，我国专利密集型产业以不到全社会7%的就业人员，集聚了全国企业近五成的研发经费投入，产出了国内七成左右的发明专利，贡献了全国1/8的GDP。”葛树表示，下一步，国家知识产权局将继续加强对专利密集型产业的统计监测，采取更多有效措施，加大专利密集型产业培育力度，更好助力经济高质量发展。

深化改革创新 国家知识产权保护示范区建设取得新成效

知识产权保护体系建设是一项系统工程。国家知识产权保护示范区作为知识产权领域首个经国务院同意开展的创建示范活动，具有重要的战略性和标志性意义。

会上，胡文辉在谈及国家知识产权保护示范区建设成效时表示，区域内知识产权法治建设驶入“快车道”，高标准保护的法治基础进一步夯实；区域内知识产权执法保护动用“硬手腕”，创新环境和营商环境进一步优化；区域内打造知识产权体制机制改革“试验田”，执法保护效能进一步提升。

他说，建设国家知识产权保护示范区，是贯彻落实中央关于强化知识产权保护决策部署的重大举措，目的是发挥示范引领作用，着力探索知识产权保护的新路子，认真打造知识产权保护的“样板间”，积极固化知识产权保护的好经验。目前，天津市滨海新区等10个首批示范区建设已取得初步成效，第二批15个示范区建设城市（地区）也完成遴选和公示，很快将正式获批公布。

从已开展建设的首批示范区来看，各地结合区域发展现状，聚焦各类主体实际需求，深化改革创新，强化知识产权保护，已取得积极成效。

在知识产权法治建设驶入“快车道”方面，浦东新区、深圳等地实施高标准知识产权保护规则；苏州、合肥等地加快知识产权保护地方立法；南京积极修订本地区知识产权保护条例；合肥市检察机关出台侵害商标权犯罪的量刑参考意见等。

在知识产权执法保护动用“硬手腕”方面，各地坚持严格保护知识产权导向，加强区域执法协作，广泛开展专利商标行政保护专项行动和海关蓝网知识产权保护专项行动。成都、杭州等地加强知识产权巡回审判网络体系建设，形成高压震慑态势。

在打造知识产权体制机制改革“试验田”方面，各地聚焦优化管理部门设置和机制建设，建强配强执法队伍。天津市滨海新区法院和区检察院共同设立知识产权联合保护办公室；杭州探索建立专利、商标、版权、商业秘密集中统一管理模式，升级知识产权国际商事调解云平台；南京建设知识产权大保护检察联盟等。

胡文辉表示，国家知识产权局将进一步加强央地协同、部门联动，纵深推进国家知识产权保护示范区建设，强化对示范区建设城市的支持指导和监督管理，力求总结一批经验亮点，形成一批特色做法，打造一批示范标杆，带动全国知识产权保护水平整体提升。

稳中求进以进促稳 努力开创知识产权事业发展新局面

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好知识产权工作意义重大。

谈及2024年国家知识产权局将采取哪些重点举措，胡文辉表示，将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以知识产权源头保护为基础，以转化运用为牵引，以机构改革为契机，全面强化知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作链条，更大力度加强知识产权保护国际合作，努力开创知识产权事业发展新局面，更好服务社会主义现代化强国建设。

胡文辉表示，未来，国家知识产权局将重点在全面加强知识产权法治保障、全面推进知识产权转化运用、全面完善知识产权保护体系、全面提升知识产权公共服务效能、全面提高知识产权国际合作水平五个方面抓好工作。

“2024年，国家知识产权局将以知识产权源头保护为基础，以转化运用为牵引，以机构改革为契机，全面强化知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作链条，更大力度加强知识产权保护国际合作，努力开创知识产权事业发展新局面，更好服务社会主义现代化强国建设。”胡文辉说。（实习生王焱茹对本文亦有贡献。）

(责编：乔业琼、高雷)

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