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尺素金声丨7.6%，农民增收小账本如何撬动大市场？

2024年01月18日07:51 | 来源：人民日报客户端
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辛勤耕耘一年，不少人家总要算算账。

河北省邯郸市永年区伊下乡村的农家小院里，果农伊志永算起“葡萄账”：“6亩果园亩产4500多斤，每斤收购价比上年高了1元，算下来增收2.7万多元。”口袋鼓了，日子也过得红火，去年伊志永家里装了新空调，自己换了手机，农闲时带着爱人到周边逛了一趟。

小账连着民生大账。2023年农村居民人均可支配收入达21691元，扣除价格因素实际增长7.6%，农村居民收入增速快于城镇。

农民收入增速“跑赢”城镇居民，彰显经济结构持续优化。

细看农民增收账本，工资性收入是“大头”。2023年农民工月均收入水平达4780元，比上年增长3.6%，夯实了“底盘”。

工资来自就业，就业连着宏观经济。步行街烟火气氤氲、体育赛事精彩纷呈、冰雪经济蓬勃发展，接触型聚集型服务业明显改善。2023年全年服务业增加值比上年增长5.8%，其中，住宿和餐饮业增加值增长14.5%。作为吸纳就业的“主渠道”，服务业较快增长，带动相关行业吸纳就业人数明显增加。

有效投资促就业。2023年基础设施投资增长5.9%，从江河岸畔的大坝堤防，到翻山越岭的桥梁铁轨，一个个热火朝天的施工现场，为稳就业发挥重要作用。

劳动力要素是最活跃的要素。5亿多农民是我国人力优势的重要支撑。大力开展就业技能培训、部署开展县域农民工市民化质量提升行动……农民工就业形势改善比较明显，2023年农民工总量达29753万人，比上年增加191万人，增长0.6%。

农民收入增速“跑赢”城镇居民，彰显乡村发展勃勃生机。

2023年前三季度，农村居民人均经营净收入比上年同期增长5.8%。

这一数据背后，来自于乡村特色产业的不断发展壮大。延安苹果、赣南脐橙、百色芒果……各地乡村立足资源禀赋，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，全力做好“土特产”文章，一个个“土特产”联农带农富农。乡村产业类型多样、特色鲜明、价值多元、发展潜力大。目前农业农村部等部门累计支持建设300个国家现代农业产业园，龙头企业与园内360多万农户建立稳定产销对接关系。

乡村发展新空间蕴含增收新潜力。如今的农村，不再是单一从事农业的地方，休闲采摘、科普研学、体育赛事，新产业新业态蓬勃发展，农业农村多元价值日益凸显，进一步拓宽农民增收渠道。数据有力证明，2023年前三季度，受农家乐和乡村旅游持续升温等因素带动，农村居民第三产业经营净收入比上年同期增长16.0%。

农民收入增速“跑赢”城镇居民，彰显国内大循环的内生动力。

收入是消费的前提和基础。农村大集人潮涌动，新能源汽车、智能家电“飞”进农家小院，从追求吃得饱、穿得暖，到追求吃得健康、穿得舒服、用得方便，越来越多的农民能消费、敢消费、愿消费。2023年前三季度，农村居民家庭外出从业人员人均寄回带回收入比上年同期增长8.5%，农村居民人均消费支出比上年同期实际增长9.0%。

这一数据背后，是城与乡、供与需的循环更畅通。当前，乡镇和村两级消费市场占我国消费市场总体的38%，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间。

没有农业农村现代化，就没有中国式现代化。现在，农业农村仍然是中国现代化建设的短板，但短板也是“潜力板”。产业培育、就业帮扶、返乡创业……随着农民腰包鼓起来，消费旺起来，工农城乡循环畅起来，将进一步发挥“三农”压舱石作用，为高质量发展注入源源不断动能。

(责编：袁勃、白宇)
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