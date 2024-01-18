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超126万亿元！中国经济有底气

2024年01月18日08:49 | 来源：新华社
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新华社北京1月17日电（记者魏玉坤）复杂严峻的发展形势下，推动世界经济复苏，主要经济体能有多大贡献？

1月17日发布的最新数据给出了答案：中国，这个世界第二大经济体，2023年全年国内生产总值（GDP）超126万亿元，对世界经济增长贡献率有望超30%。

中国仍是世界经济增长的最大引擎。横向看，2023年经济增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅；纵向看，2023年GDP增量超6万亿元，相当于一个中等国家一年经济总量。

带着14亿多人奔向好日子，中国经济向前走的每一步都不容易。

“个头”越来越大。衡量一个经济体的发展水平，主要看四个指标，即GDP、居民消费价格指数（CPI）、就业和外汇储备。2023年，我国GDP增长5.2%，CPI上涨0.2%，城镇调查失业率平均值降至5.2%，年末外汇储备超3.2万亿美元，成长的基础更加坚实。

“筋骨”越来越强。社会消费品零售总额超47万亿元、全国固定资产投资超50万亿元，最终消费支出对经济增长贡献率增至82.5%……向上生长、向好突破，高质量发展力量不断积蓄。

过去一年，影剧院座无虚席、热门景点一票难求、网红餐厅排起长队，这些火热的消费场景，标注着中国经济结构持续向“优”。

品质越来越好。中国“小车轮”驶出新高度，汽车产销量均超3000万辆；快递跑出加速度，业务量预计超1300亿件；国产新手机一机难求，每出口3辆汽车就有1辆电动载人汽车……这些背后是新质生产力加快形成。

2023年，世界知识产权组织发布的报告显示，我国在全球创新指数中的排名升至第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一，科技创新正不断催生新的先进生产力。

经济发展，归根到底是要让老百姓过上好日子。2023年，全国居民人均可支配收入实际增速高于经济增速，全国城镇调查失业率平均值下降0.4个百分点，这“一升一降”之间，彰显老百姓不断增强的获得感和安全感。

前行路上，我们还会遇到风雨，一些企业仍面临经营压力，一些群众就业、生活依然存在困难。但中国经济从来都是在风雨中成长壮大。

2024年伊始，推动高质量发展更不能松劲。加快转换发展动能，持续释放发展活力，不断改善人民生活……要继续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

我们始终相信，每个人的努力，每一次的拼搏，都在讲述着这样一个最朴素的道理：国家的富强，有你一份；更美好的生活，你我都有份！

(责编：王震、陈键)
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