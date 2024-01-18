人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国“新三样”，这厢有“锂”

2024年01月18日08:51 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月17日电（记者王立彬）记者17日从自然资源部获悉，我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。

“这为我国实现找锂重大突破，起到了示范作用！”自然资源部部长王广华兴奋地说。

锂是元素周期表第三号元素，自然界最轻的金属元素。作为“21世纪绿色能源金属”，对实现“碳中和”有重要意义。

电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池，中国制造“新三样”，样样离不开锂。

锂电池不用多说。电动载人汽车，不管三元锂电池还是磷酸铁锂电池，都是“锂”当家。风电、光伏大规模储能，性价比最高的方案就是磷酸铁锂电池。

最新统计显示，2023年，“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关。

有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行。对新能源汽车等“新三样”，金属能源锂都是“口粮”。

全球锂资源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚、中国和美国等国家。

我国锂辉石矿、锂云母矿分布范围广，全国有1500多个盐湖，通过加大锂矿区块出让力度，可进一步挖掘锂矿找矿潜力；我国部分锂矿探矿权勘查程度较低，通过进一步加强地质勘查工作，锂矿增储空间较大。

为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应，提振投资者信心，促进矿业市场繁荣。

手里有矿，心里不慌。刚刚在此间结束的2024年全国自然资源工作会议明确，在优化海外矿产资源勘查开发合作，加强同拉美“锂三角”等区域合作同时，我国立足国情，针对共生伴生矿等特征，不断实现找矿理论、勘探技术、提炼工艺突破，促进伴生矿综合利用，保障端牢新能源产业“中国饭碗”，“新三样”不愁“粮”。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟七号货运飞船发射任务取得圆满成功
　　人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年1月17日22时27分，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟七号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟七号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
点火起飞！长征七号托举天舟七号货运飞船升空
　　人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）1月17日22时27分许，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部