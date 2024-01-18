中国“新三样”，这厢有“锂”
2024年01月18日08:51 | 来源：新华社
小字号
新华社北京1月17日电（记者王立彬）记者17日从自然资源部获悉，我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。
“这为我国实现找锂重大突破，起到了示范作用！”自然资源部部长王广华兴奋地说。
锂是元素周期表第三号元素，自然界最轻的金属元素。作为“21世纪绿色能源金属”，对实现“碳中和”有重要意义。
电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池，中国制造“新三样”，样样离不开锂。
锂电池不用多说。电动载人汽车，不管三元锂电池还是磷酸铁锂电池，都是“锂”当家。风电、光伏大规模储能，性价比最高的方案就是磷酸铁锂电池。
最新统计显示，2023年，“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关。
有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行。对新能源汽车等“新三样”，金属能源锂都是“口粮”。
全球锂资源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚、中国和美国等国家。
我国锂辉石矿、锂云母矿分布范围广，全国有1500多个盐湖，通过加大锂矿区块出让力度，可进一步挖掘锂矿找矿潜力；我国部分锂矿探矿权勘查程度较低，通过进一步加强地质勘查工作，锂矿增储空间较大。
为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应，提振投资者信心，促进矿业市场繁荣。
手里有矿，心里不慌。刚刚在此间结束的2024年全国自然资源工作会议明确，在优化海外矿产资源勘查开发合作，加强同拉美“锂三角”等区域合作同时，我国立足国情，针对共生伴生矿等特征，不断实现找矿理论、勘探技术、提炼工艺突破，促进伴生矿综合利用，保障端牢新能源产业“中国饭碗”，“新三样”不愁“粮”。
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 天舟七号货运飞船发射任务取得圆满成功
- 人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年1月17日22时27分，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟七号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟七号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
- 评论
- 关注