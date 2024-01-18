新华社北京1月17日电（记者王立彬）记者17日从自然资源部获悉，我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。

“这为我国实现找锂重大突破，起到了示范作用！”自然资源部部长王广华兴奋地说。

锂是元素周期表第三号元素，自然界最轻的金属元素。作为“21世纪绿色能源金属”，对实现“碳中和”有重要意义。

电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池，中国制造“新三样”，样样离不开锂。

锂电池不用多说。电动载人汽车，不管三元锂电池还是磷酸铁锂电池，都是“锂”当家。风电、光伏大规模储能，性价比最高的方案就是磷酸铁锂电池。

最新统计显示，2023年，“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关。

有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行。对新能源汽车等“新三样”，金属能源锂都是“口粮”。

全球锂资源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚、中国和美国等国家。

我国锂辉石矿、锂云母矿分布范围广，全国有1500多个盐湖，通过加大锂矿区块出让力度，可进一步挖掘锂矿找矿潜力；我国部分锂矿探矿权勘查程度较低，通过进一步加强地质勘查工作，锂矿增储空间较大。

为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应，提振投资者信心，促进矿业市场繁荣。

手里有矿，心里不慌。刚刚在此间结束的2024年全国自然资源工作会议明确，在优化海外矿产资源勘查开发合作，加强同拉美“锂三角”等区域合作同时，我国立足国情，针对共生伴生矿等特征，不断实现找矿理论、勘探技术、提炼工艺突破，促进伴生矿综合利用，保障端牢新能源产业“中国饭碗”，“新三样”不愁“粮”。

(责编：王震、陈键)

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