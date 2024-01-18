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防止骗取套取技能培训补贴监管加码

2024年01月18日08:52 | 来源：新华社
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新华社北京1月17日电（记者姜琳）记者17日获悉，人力资源社会保障部近日发布“关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知”，要求规范培训机构办学，严禁以招生费等名义直接或变相买卖符合补贴条件的生源，以联合办学、培训合作等名义违规转包政府补贴的培训项目，与参训人员串通提供虚假信息骗取套取资金等行为。

通知提出，对不以就业创业为目的，为拼凑人数领取补贴组织开展的兴趣式、“滥竽充数”式培训的机构，依法责令限期整改；未按期整改的，移出培训机构目录。

对出现违规套补、造假骗补、冒领补贴、违规转包获利等情形的培训机构，各地人社部门要采取追回补贴资金、暂停招生、责令整改、移出目录、吊销办学许可证、追究责任等不同处理方式，并按照相关法律法规给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

在职业技能评价方面，通知提出，对不符合报考条件、伪造报名资格、降低考试难度、伪造试卷、编造虚假资料、不考试就发证、滥发倒卖证书等行为，取消参评人员评价结果，追回相应补贴资金，限期整改；未按期整改或整改不到位的，按有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

根据通知，人社部门将探索引入第三方监督机制，对培训机构、培训对象、培训过程、培训质量和培训补贴资金申领发放等实施常态化跟踪管理和评估；此外还将积极会同有关部门依法打击靠训吃训、内外串通、套取骗补培训资金等违纪违法问题。

(责编：王震、陈键)
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