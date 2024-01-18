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智能网联汽车将试点“车路云一体化”应用

2024年01月18日08:53 | 来源：新华社
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新华社北京1月17日电（记者王悦阳 张辛欣）记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、公安部等五部门近日联合印发通知，部署开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，将建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目。

当前，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效，截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路22000多公里，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展。

工业和信息化部相关负责人表示，智能网联汽车“车路云一体化”发展路径目前已经成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在，有必要通过“车端、路端、云端”一体化发展的应用试点，加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术新业务新模式。

据了解，试点内容包括建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、建立城市级服务管理平台、开展规模化示范应用、探索高精度地图安全应用、完善标准及测试评价体系、建设跨域身份互认体系、提升道路交通安全保障能力、探索新模式新业态等九个方面。

(责编：王震、陈键)
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