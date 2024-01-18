陈炜伟 严赋憬

国务院办公厅近日印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。

实际上，2024年开年，1月5日的国务院常务会议，就研究了发展银发经济增进老年人福祉的政策举措。不久，意见就作为国办2024年1号文件对外发布。

国家为何这么重视发展银发经济？

一方面，这是应对人口老龄化、实现人民对美好生活向往的必然要求。我国60周岁及以上老年人口有近3亿人。专家预测，一直到本世纪中叶，我国老龄化程度将不断加深。基本国情决定了我们必须重视不断增进老年人福祉，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。

另一方面，人口老龄化也蕴含着发展新空间。面向老年人及家庭的银发经济，有望成为推动国内经济高质量发展的新支柱。银发经济涉及面广、产业链长、业态多元。据相关测算，目前，我国银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%。到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元左右，潜力巨大。

“银发经济”不是新名词了，值得关注的是，这次意见对银发经济作出明确定义：向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。

这也意味着，虽然老年人是银发经济活动的主体，但发展银发经济兼顾“为老”和“备老”，具有很强的前瞻性。

纵观这份意见，以人民为中心的发展思想体现得非常充分，特别是突出老年群体关注的重点领域、薄弱环节。

做饭太麻烦，吃饭将就一下；腿脚不方便，医院能不去就不去……日常生活中，我们常常听到老年人诉说诸多不便。

为了解决老年人的急难愁盼，意见提出一系列切实措施。比如，外卖平台、物流企业可以参与老年助餐配送，方便老年人足不出门就吃上放心饭，同时还支持各地按规定对享受助餐服务的老年人给予补贴或发放老年助餐消费券。此外，生活用品代购、家政预约、代收代缴、挂号取药等老年人生活服务有望得到更好满足。

针对老年人关心的日常活动场所较少等问题，意见也有详细部署，并首次明确新建居住区按照人均用地不少于0.1平方米的标准分区分级规划设置社区养老服务设施。国家还将建设改造一批社区便民消费服务中心等设施，打造一批让老年人放心消费、便利购物的线上平台和线下商超。

除了日常生活需要，老年人也希望日子过得更有品质。

冬日的海南三亚，老年康养中心一房难求；安徽池州，600多所老年大学为老年人提供丰富艺术课程；辽宁沈阳的北陵公园，玉带河天然冰场上，老年人冰球竞技好不热闹……

面对老年人需求结构逐步从生存型向发展型转变，意见提出了建设国家老年大学，发展面向老年人的文学、广播、影视、音乐、短视频等内容行业，加强球类、棋牌等活动场地建设等系列措施。

从实物到服务，再到文化、艺术、体育、休闲等，国家更加重视老年人的多层次多样化产品和服务需求，不断提高老年人的幸福感。

高品质的需求，需要高品质的产品和服务供给。

规划布局10个左右高水平银发经济产业园区，培育银发经济领域龙头企业，着力培育和发展智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老、适老化改造等一批未来前景明确的潜力产业……国家聚焦培育高精尖产品和高品质服务模式打出组合拳。

当下，围绕适老化改造、智慧健康养老的新技术新产品不断涌现：一键通呼叫、智能烟感等设备，为老年人提供监测、预警等自动化服务；智能护理机器人、家庭服务机器人等前沿产品加快落地；智能升降沙发、防走失定位鞋、气囊防摔衣等全方位呵护老年人生活……

可以期待，随着意见的出台和落地实施，能满足老年人更多个性化、品质化需求，银发经济将迎来快速发展、成色十足的新阶段。

新华社北京1月17日电

(责编：王震、陈键)

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