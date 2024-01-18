吴雨 陈佳媛

新华社北京1月17日电（吴雨 陈佳媛）中国人民银行、财政部、国家税务总局近日联合发文，进一步规范跨境税费缴库退库业务，提高预算资金收缴入库效率，提高跨境税费缴纳便利度。

据介绍，针对近年来使用人民币跨境缴纳税费业务需求逐渐增多的趋势，三部门联合印发了《关于跨境税费缴库退库业务管理有关事项的通知》，将由税务机关负责征收的跨境税收缴库退库业务范围，扩大到税收、非税收入、社会保险费等各项税费款项缴纳，以及相应税收、非税收入退库业务。

通知明确了不同方式下跨境税费缴库退库的业务流程、账户使用方法、信息申报要求等，为包括人民币在内的各币种跨境税费缴库退库业务完善了制度依据。

通知要求，经收跨境外币税费缴库业务的国库经收处，应当具备结售汇业务资格；经收跨境人民币税费缴库业务的国库经收处所在的银行业金融机构，应当具备开展跨境人民币结算业务能力。

三部门表示，下一步，中国人民银行、财政部、国家税务总局将指导各地区协同配合，切实保障跨境税费资金安全、及时缴库退库，不断提高服务质效。

(责编：王震、陈键)

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