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国内生产总值（GDP）超过126万亿元，同比增长5.2%——国家统计局17日公布2023年最新数据。

中国经济运行表现如何？发展活力怎样？未来走势如何？透过各领域核心经济数据，“新华视点”记者带你一起观察中国经济的发展脉动。

GDP同比增长5.2%

主要预期目标圆满实现

2023年，中国GDP达1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点。

从主要经济指标看，按照可比价格计算，同期中国经济增量超6万亿元，相当于一个中等国家一年经济总量；人均GDP达89358元，比上年增长5.4%。

“观察中国经济表现，不仅要跟自己纵向比，也要跟其他国家横向比。”国家统计局局长康义当日在国新办发布会上说，2023年我国经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长贡献率有望超30%，是世界经济增长的最大引擎。

展望2024年，康义表示，外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多。要按照中央经济工作会议决策部署，有效应对困难、解决问题，不断推动中国经济行稳致远。

社零总额创历史新高

“主引擎”作用更加凸显

作为推动经济增长的“主引擎”，2023年我国消费市场恢复向好：社会消费品零售总额47.15万亿元，创历史新高，比上年增长7.2%。

其中，服务消费较快回暖成为一大亮点：餐饮收入同比增长20.4%；全国网上零售额增长11%；居民人均服务性消费支出增长14.4%，占居民人均消费支出的比重达到45.2%……

随着经济社会全面恢复常态化运行，消费重新成为经济增长的主动力。数据显示，2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。

康义说，总体上看，我国还处在经济恢复和转型升级的关键期。当前，支撑消费持续回升的有利条件比较多，如超大规模市场的优势依然明显，文娱旅游、体育赛事等消费热点不断升温，加之城乡融合发展、城镇化进程推进等，都为消费增长提供了广阔空间，“我们对今年消费市场的恢复充满期待和信心”。

固定资产投资同比增长3%

高技术产业投资增势较好

2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3%；扣除价格因素影响，增长6.4%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。

包括航空航天器及设备制造、电子及通信设备制造等在内的高技术产业投资增势较好：制造业技改投资同比增长3.8%，高技术产业投资增长10.3%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、电子商务服务业投资分别增长31.8%、29.2%，均快于全部固定资产投资增速。

“随着一系列利好政策落地显效，持续激发民间投资活力，进一步优化投资结构，我国经济发展内生动力有望进一步增强。”国务院发展研究中心研究员冯文猛说。

进出口同比增长0.2%

外贸运行总体平稳

2023年我国外贸运行总体平稳：货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，一、二、三季度规模逐季抬升，四季度向好态势明显，10月、11月、12月三个月同比增幅逐月扩大，12月当月进出口规模创历史新高。

外贸规模稳中有增的同时，发展质量优中有升：2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家，民营企业连续5年稳居中国第一大外贸经营主体；出口综合竞争优势继续巩固，其中汽车出口量连续跨越400万辆、500万辆两个百万级台阶；对共建“一带一路”国家进出口规模和占比均为倡议提出以来的最高水平……

海关总署副署长王令浚表示，总的看来，我国货物贸易进出口好于预期，实现了促稳提质目标。展望2024年，支撑高质量发展的要素条件还在集聚增多，相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

全国规上工业增加值同比增长4.6%

推动工业经济稳步回升

工业在稳定宏观经济大盘中发挥“压舱石”作用。2023年，全国规模以上工业增加值较2022年增长4.6%。其中，规模以上装备制造业增加值同比增长6.8%，对推动工业经济稳步回升发挥了关键作用。

2023年的四个季度，工业产能利用率逐季回升；第四季度，我国规模以上工业企业产品销售率持续保持在97%以上，其中，12月份升至98.4%。

我国工业发展仍处在由大变强、爬坡过坎的重要关口。工业和信息化部部长金壮龙表示，今年将深入实施十大重点行业稳增长工作方案，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，发掘培育智能家居、国货潮品等新消费增长点，在新一代信息技术、新能源等关键领域抢下“先手棋”，推动新型工业化不断取得新突破新成效。

CPI同比上涨0.2%

有效需求不足将逐步缓解

物价关系经济运行，影响百姓生活。

2023年，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%。其中，12月份CPI同比下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比由上月下降0.5%转为上涨0.1%。从全年看，我国CPI月度同比涨幅均低于3%左右的年度预期目标。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。2023年，食品价格同比下降0.3%。其中，12月份食品价格同比下降3.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点；环比由上月下降0.9%转为上涨0.9%。

“价格低位运行，在一定程度上反映了有效需求不足等问题。”康义说，这是中国经历了三年疫情冲击以后，经济逐步走向正常状态中的阶段性现象，短期内需求不足会导致价格下行。随着一系列政策的出台和落实，有效需求不足的问题会得到逐步缓解，居民消费价格有望随之企稳回升。

全国城镇调查失业率平均值为5.2%

就业形势逐步改善

2023年全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点。分季度来看，全国城镇调查失业率各季度平均值分别是5.4%、5.2%、5.2%、5.0%，就业逐步改善的态势比较明显。

值得注意的是，农民工等群体就业得到有效保障。2023年，农民工总量达到29753万人，比上年增加191万人，外来农业户籍人口城镇调查失业率均值为4.9%，比上年下降0.7个百分点。1至11月份城镇失业人员再就业人数475万人，就业困难人员就业人数156万人。

就业稳则大局稳。冯文猛表示，在经济发展面临一些困难和挑战的情况下，今年部分群体、行业就业结构性矛盾问题仍会比较突出。随着经济回升向好，各地区各部门更加突出就业优先导向，以及产业转型升级带来新的就业岗位，我国就业形势有望保持稳定。

新华社北京1月17日电

(责编：王震、陈键)

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