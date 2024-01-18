王禹涵

元旦刚过，一辆冷链物流车从陕西省延安市洛川县城驶出，重达3.87吨的1254箱苹果再次开启了跨国之旅，发往阿联酋。“我们参加了中国（陕西）品牌商品迪拜展，在展会上与阿联酋签订了5000吨的苹果订单，目前两次出口共22吨，后面会持续出口。”陕西王掌柜农业发展有限公司总经理王超说。

2023年12月27日，满载32吨延安苹果的冷链物流车队一路向西驶往哈萨克斯坦，这是延安苹果首次出口至中亚国家。12月20日，210吨延安苹果乘坐中欧班列长安号“延西欧”首发专列鸣笛启程，出口至越南和俄罗斯等地。

2023年以来，延安市以建设全国苹果高质量发展先行区为目标，不断推进苹果品种培优、品质提升、品牌建设等各方面工作创新发展，鲜果平均销售价格较2022年高出0.6元—1.0元，创近年最好，让果农获得了实实在在的收益。

延安苹果很“听劝”

“如何扩大我们延安苹果在互联网上的知名度，让更多年轻朋友喜欢延安苹果，在线听劝求点子！”去年，延安市果业中心联手小红书平台，邀请网友出谋划策。短短两个月时间，“听劝的延安苹果”话题获得170多万名网友围观。

窗外大雪纷飞，回忆起被网民发来的诸多漫画、宣传语“淹没”的时刻，延安市果业中心主任路树国仍热血沸腾。他组织人“连夜开工、紧急印刷”，将网友新奇有趣的宣传语印在了苹果包装箱上，还专门给网友们写了感谢信，“感谢每一个热心有创意的‘小红薯’”。

数据显示，延安市共举办网络直播带货5500余场，召开“百名主播产地行”大型活动4次。2023年前三季度，延安市水果网络零售额26.6亿元，居陕西省第二。

从做大到做强，延安苹果在品牌传播和销售转化中玩起了“种草”新花样。陕西省社会科学院研究员张宝通表示，延安注重塑造数字化品牌营销体系，视野开阔。特别是引入更多年轻用户参与到市场运营中来，在共同建立品牌认知的过程中，延安苹果将“土特产”翻出了“新”花样。

2023年，延安苹果以82.99亿元品牌价值位列全国苹果类第二位，品牌传播力居全国榜首。

让全世界认识延安苹果

全国每10个苹果就有1个产自延安；在延安，100多万人从事苹果产业工作，80万农民从中获益；苹果产业占该市生产总值的6％，产值占该市农业总产值的60％，收入占该市农民家庭经营净收入的60％……小苹果成为致富的金苹果。如今，延安已建成全国最大的优质苹果生产基地，该市13个县（市、区）全部成为省级优质苹果基地县。

土层深厚、降雨适中、日照充足、昼夜温差大，延安是经联合国认定的世界苹果最佳优生区之一。如何让更多人了解延安苹果、爱上延安苹果，成为路树国一直思考的问题。

首先是走出去、请进来。来自黄土高原的延安苹果扬帆出海，走进2023国际水果展、亚洲水果国际果蔬博览会，前往广州、香港、澳门、上海举办推介会……忙碌的2023年，延安与泰国、马来西亚、菲律宾、荷兰、迪拜等国家和地区的26家企业达成出口意向，新增注册出境果园11家，包装厂5家，共达成苹果采购意向和协议130余份约47.6亿元。

从做大到做精，延安苹果在海外高端市场上有了新突破。目前，延安有苹果出口企业25家，将苹果卖到了中亚、中东、欧洲、东南亚的30多个国家和地区。2023年全年，延安出口苹果1277.39万元，较2022年的780万元增长约64%。

“想要进军海外市场，既要品质好，还要卖得好。”西北农林科技大学经济管理学院教授、博士生导师王征兵说，延安苹果凭借先进的品种和栽培技术走向世界，意味着中国的苹果正在向优质优价的方向迈进。下一步，需要持续讲好延安苹果故事，从区域品牌向企业品牌延伸，不断提升品质、擦亮金字招牌。

数据显示，2023年延安苹果栽植面积331.6万亩，年产量464万吨，鲜果产值预计突破260亿元，为历年最高。路树国说：“新的一年值得期待，希望全世界都认识延安苹果！”

(责编：王震、陈键)

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