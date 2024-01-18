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迄今最大海洋微生物基因数据库出炉

2024年01月18日09:04 | 来源：科技日报
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科技日报北京1月17日电 （记者刘霞）据英国《自然》杂志网站16日报道，沙特阿拉伯科学家对包括细菌、病毒和真菌在内的海洋微生物基因进行了迄今最全面分析，编制出已知最大海洋微生物基因数据库。其中囊括了来自北极、印度洋、大西洋、太平洋以及地中海的约3.17亿组微生物基因。最新研究为科学家发现抗生素、追踪气候变化影响和保护濒危物种奠定了坚实基础。

最新研究负责人、阿卜杜拉国王科技大学海洋生态学家卡洛斯·杜阿尔特认为，他们绘制的全球海洋基因目录1.0，是对海洋完整多样性的理解的一次飞跃。新目录包括了来自深海和海底微生物的基因组数据，而此前的目录主要基于栖息在距离海面200米左右的微生物。

在最新研究中，研究人员使用超级计算机分析了海洋微生物的基因数据，使用算法预测了数十亿个基因的完整序列。他们将这些填充序列与功能已知的微生物基因进行了比较，从而确定了不完整基因的作用。

研究发现，“黄昏带”区域一半以上的基因组来自真菌，该区域位于海面下200米至1000米之间。这表明真菌在处理海洋中的有机物方面发挥的作用比以前认为的更大。分析还显示，一些海洋病毒含有更多的新基因序列。

研究人员强调，来自海洋微生物的基因和蛋白质用途很多，深入了解有望发现新抗生素，找到用于食品生产的新酶。该数据库还可作为海洋微生物多样性的测量基准，使科学家能够跟踪燃烧化石燃料或深海采矿等活动的影响。

(责编：王震、陈键)
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