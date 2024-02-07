王绍绍

新春将至，万象更新，年味渐浓。家家户户逐渐热闹起来，共度新春佳节，共享团圆饭。饭桌上的蔬菜瓜果，有的来自乡间田野，有的产自大山深处……

当前，农村电商的发展为农产品打通了广阔的销售渠道。年轻的“新农人”们通过拍摄短视频或直播等方式，让来自不同地区的丰富农产品搭上电商快车，从乡间田野走向千家万户，为乡村振兴注入新活力。

安徽阜南县的一处仓库里，90后“村官”王传宝仍在对着镜头热情展示着自己手中的莲藕：“这些都是我们今天现摘的莲藕，保证现摘现发。”上午拍短视频为农产品做宣传，下午直播带货、发货，已经成为他的日常工作。

作为返乡创业从事农村电商的新农人，王传宝从2020年开始做直播带货。他坚持学习电商运营的知识和技巧,带领电商团队帮助农民销售辣椒、莲藕、粉丝等多种当地特产。

王传宝在直播间内推介会龙辣椒和其他家乡特色农产品。受访者供图

阜南县会龙镇有着30余年种植辣椒的历史，是远近闻名的“辣椒之乡”。在线上开设店铺4年以来，王传宝已经收获超过9万粉丝，店铺内售卖的会龙辣椒也一直保持着良好的口碑。

2023年，王传宝售卖的会龙辣椒在电商平台达到了100多万的销售额，其中最受消费者喜爱的辣椒品类一度长期在平台口碑排行榜上名列前茅。

在过去的一年里，王传宝调整了经营策略，将重心放在了产品品质的提高上。为了维持店铺的好口碑，让优秀的农产品能留住回头客，王传宝在选品、物流方面都下了很大功夫。

他对农产品收获时的品质严加要求，就算提高成本，也要保证物流发货的速度，保障农产品到达消费者手中是新鲜的。

在王传宝的努力之下，售卖辣椒的电商店铺经营慢慢步入正轨，他将精力投入到了莲藕等其他农产品直播带货上。

“对于农产品销售，我觉得直播是最好的方式。”王传宝介绍道，来到直播间的顾客大多是45岁以上的中老年女性，她们来自全国各地，其中一、二线城市居多。直播间的消费者大多数都比较关注生鲜蔬菜是不是真的像图片里的那么好、那么新鲜，拿到手了会不会坏掉，以什么方式运输等。通过直播这种方式，消费者能亲眼见到农产品的品质如何，从而建立对商家和品牌的信任。

为了保证品质，当地村民正在挑拣辣椒，现摘现发。受访者供图

新的一年，王传宝准备在直播带货上继续下功夫。“希望能多做几个直播的账号，扩大订单量，提高我们农产品的人气。”

王传宝表示，2024年要加强对乡镇年轻人的电商培训，努力多打造几个热门账号，让更多人能留在电商领域长期发展，助力农产品更好地走出乡村。

在湖北秭归县茅坪镇上的分拣车间里，工人们正干得热火朝天，秭归脐橙将从这里发往全国各地。

新农人徐娥在一箱箱脐橙间穿梭着。脐橙属于比较受欢迎的年货产品，每逢新春销售旺季，她都会格外忙碌。

湖北秭归县被称为“中国脐橙之乡”，全县脐橙种植面积40万亩，产量70万吨，当地农民的经济收入主要靠种植脐橙。

2017年9月，正值秭归脐橙成熟季节，为了帮助每天四处托人为家中脐橙找销路的父母，徐娥试着在自己的朋友圈进行推销，没想到很快就把家里的脐橙销售一空。于是，徐娥在2018年说服丈夫辞职一起创业，在2019年开始正式做线下批发市场供货商。

一开始，徐娥的创业并不顺利。果肉冻伤、批发商拖延结帐、社区团购平台倒闭……经历许多坎坷后，她并没有气馁。

在果园采摘橙子后徐娥正在进行初步筛选。受访者供图

为了更好地帮助村民卖出特色农产品，徐娥和丈夫下功夫学习电商知识，为了更好地了解脐橙，她跑遍了整个秭归脐橙产区。脐橙店铺从几十单、几百单做起，生意也渐渐有了起色。2021年，店铺内一款脐橙订单量突然上涨，此后发货量与日俱增，徐娥的店铺也成为了拼多多上脐橙类排名前三的商家。

去年一年，徐娥坚持在电商平台为家乡的脐橙做宣传推广。她的店铺每天出单量能达到1万单左右，2023年共销售脐橙上千万斤。除了运营电商平台之外，她还和主播展开合作，通过直播销售脐橙，让店铺人气更上一个台阶。

眼下正处于脐橙销售旺季，脐橙属于消费者网购热门品类，每天都忙于发货的徐娥看着一箱箱脐橙即将发往全国各地，脸上难掩喜悦之情。

新的一年，徐娥的愿望是卖出更多橙子，让更多人品尝到秭归脐橙的品质。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经