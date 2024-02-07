春耕用肥旺季将至 国家发改委全面部署化肥保供稳价
2024年02月07日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京2月7日电 （记者申佳平）当前，全国春耕备耕正由南到北次第展开，即将进入用肥旺季。据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》（以下简称《通知》），全面部署春耕化肥保供稳价工作。
春耕是化肥施用旺季，一般可占到全年化肥施用量的40%以上。春耕期间化肥供应充足、价格基本稳定对保障国家粮食安全具有重要意义。《通知》要求，各地方、有关企业和相关商协会要从化肥产运储销贸等多方面入手，综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳。
一是稳定化肥生产，落实好2024年最低生产计划，符合条件的化肥生产企业“能开尽开、应开尽开”。
二是加强原料保供，切实保障煤炭、天然气、磷矿石、硫磺等化肥生产要素和电力供应。
三是促进化肥流通，保障化肥及生产原料运输畅通，满足区域间调运需求。
四是优化储备监督管理，扎实推进储备计划落实，及时投放市场，缓解阶段性供需矛盾。
五是加强进出口服务管理，做好化肥相关产品进口运输船舶靠港接卸，执行好化肥出口检验制度。
六是维护市场秩序，严厉打击制假售假和价格违法行为，加强期货市场监管。
七是持续推进科学施肥增效，积极发展农化服务。
国家发展改革委表示，目前，尿素等重点化肥品种生产处于较高水平，冬储备肥也较为充足，保障春耕期间农业用肥需求有较好基础。下一步将会同有关方面密切关注化肥供需形势变化，不断完善化肥保供稳价应对机制，综合采取各种调控措施，促进化肥市场平稳运行。
(责编：申佳平、吕骞)
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