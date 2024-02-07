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无大范围雨雪冰冻天气 2024年春节假日期间全国大部地区气温先升后降

2024年02月07日15:41 | 来源：人民网
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中国气象局新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

中国气象局新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京2月7日电 （欧阳易佳）中国气象局今日召开2月新闻发布会，国家气象中心副主任张恒德在发布会上表示，春节假日期间（除夕至初八），全国大部地区气温先升后降，平均气温较常年同期偏高；无大范围雨雪冰冻及持续性雾、霾等灾害性天气。

1月31日以来，我国中东部地区出现低温雨雪冰冻天气，大部地区降水量显著偏多、气温偏低。张恒德介绍，7日，湖南、贵州等地仍有雨雪冰冻天气，江南北部和西部、西南地区东部等地的部分地区仍有降雪或雨夹雪，贵州中东部、湖南中南部以及江西西北部山区、浙江中南部山区等地部分地区有冻雨，但降雪和冻雨较之前有所减弱；江南南部和华南的部分地区有大雨。需关注上述雨雪天气对春运交通的影响。8日，南方地区此次降雪和冰冻天气趋于结束，但湖北、湖南、安徽等地需警惕气温升高融雪融冰可能引发的次生灾害。

“2月，我国冷空气阶段性活跃，中东部地区冷暖变化大。除了上旬给我国中东部地区造成大范围雨雪降温的冷空气过程外，预计影响我国的冷空气过程还将有2次，出现的时间和强度分别是：中旬中期（中等）、下旬中期（弱）。”张恒德说。

张恒德介绍，假日前期全国大部天气晴好，气温明显回升。中东部地区气温回温明显，气温升高幅度有4至10℃。受弱冷空气影响，北方地区多大风天气，2月9至11日（除夕至初二），内蒙古、华北西部和北部等地将有4至6级（阵风可达7级）的大风，其中，9至10日，内蒙古西部、宁夏、甘肃北部、陕西北部等地的部分地区有沙尘天气；黄海东部、东海东北部、南海有5至7级（阵风可达8级）的大风。

假日后期较强冷空气将影响我国中东部地区。2月14至17日（初五至初八），受较强冷空气影响，长江中下游及其以北地区将自北向南出现4至6级偏北风，阵风可达7至9级，气温下降4至8℃，内蒙古、黑龙江等地部分地区降温幅度有10至12℃，局地14℃以上；黄淮、江淮、江汉、江南、华南、四川盆地及贵州等地有小到中雨，局地大雨；内蒙古中东部、华北、东北地区有小雪或雨夹雪，东北地区东部有中到大雪。

华北黄淮及华南沿海等地有间歇性雾或霾。2月9至10日（除夕至初一）、12至14日（初三至初五），华北、黄淮、江淮、东北等地部分地区有轻至中度霾，局地重度霾。13日夜间至14日上午（初四至初五），河北南部、山东西部和北部、河南北部和西南部等地部分地区有大雾，局地浓雾。另外，14至16日（初五至初七），东南及华南沿海、琼州海峡、北部湾北部海域将有轻雾，夜间至早晨时段可能出现大雾。

 

 

(责编：方经纶、吕骞)
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