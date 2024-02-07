人民网北京2月7日电 （记者杜燕飞）全球首个陆上模块化小型核反应堆“玲龙一号”外穹顶6日在海南昌江核电基地完成吊装。

“玲龙一号”外穹顶吊装成功。受访者供图

“外穹顶吊装就位标志着反应堆厂房的主体结构已全部施工完成，并为后续的反应堆厂房的封顶奠定了基础。”海南核电工程管理处副处长陈伟民表示，这验证了核岛“钢屋顶+钢筋”整体模块吊装的可行性，为后续核电模块化发展提供了经验。

海南核电副总经理邓晓亮表示，“玲龙一号”建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，可满足海南省52.6万户家庭用电需求，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨，相当于一年植树750万棵，助力实现“双碳”目标，推动核电自主创新，为海南自贸港和国家生态文明试验区建设提供绿色能源保障。

“自设计之初，‘玲龙一号’就不仅用于发电，还具有热电联供、汽电联供、城市区域供热、海水淡化、工业工艺供热、自备电厂等多用途。”邓晓亮说，作为高安全的分布式清洁能源，“玲龙一号”可靠近城镇及工业园区部署，让核能‘贴近城市、靠近用户’成为可能，也常被称为未来的“核能充电宝”。

(责编：方经纶、吕骞)

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