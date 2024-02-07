人民网北京2月7日电 （记者杜燕飞）我国首套自主研发的海底注水树6日在湛江海域投用，预计将为涠洲油田增产原油5万吨，标志着我国海洋石油工业在助力老油田提质增效上迈出的新的一步。

注水树入水前，作业人员正在打开注水树阀门。受访者供图

专家表示，随着时间推移，老油气田的采收率逐渐降低。特别是分布于浅海海域的在产油气田，因产层亏空，开采能量不足，需要依靠注水、注气等开采方式来提高采收率。随着油不断从海底地下开采出来，地下油层渗透性变差、地层压力不断降低，油往往无法自然流出，注水树就像是“注射器”，是连接地层深处的油层和平台水下注水管道装置，可以把能量注射到地层的“毛细血管”中，驱动油气向指定位置流动，增加油气采收率。

注水树安装现场，作业人员做下入前设备调试。受访者供图

据中国海油湛江分公司项目经理颜帮川介绍，此次投用的注水树创新设计了液压对接衬套，解决立式注水树与油管挂定向对接等难题，同时，配合研发大直径隔水高压立管，解决自升式平台安装水下井口“水土不服”的问题，有效提高作业效率，验证了该国产装备的安全性和可靠性。相比国外同类型产品，重量降低40%，成本降低60%，能够普遍适用于浅水海域。

在钻井平台现场，作业人员进行注水树设备功能检查。受访者供图

“以我国北部湾海域为例，目前北部湾原油采收率普遍在20%至30%，此次海底注水树的投用可以提高目标产油层约10%的采收率。”中国海油湛江分公司副总工程师黄熠介绍说，在大面积推广后，可以促进海上老油田提质增效工作。

(责编：方经纶、吕骞)

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