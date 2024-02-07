1月份我国汽车产销量同比稳步增长
2024年02月07日18:11 | 来源：新华网
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新华社北京2月7日电（记者高亢）中国汽车工业协会7日公布数据显示，2024年1月，我国汽车产销量分别达241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。
中汽协数据显示，1月份，我国新能源汽车产销量分别达78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达29.9%；我国出口汽车44.3万辆，环比下降11.2%，同比增长47.4%。汽车出口延续快速增长态势。
(责编：卫嘉、白宇)
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