原标题：第三代社保卡换发工作启动 交行北京市分行新春“交”您换新“卡 ”

1月31日，北京市人力资源和社会保障局发布消息，北京市即日起启动第三代社保卡试点换发工作。首批在西城区、石景山区、怀柔区开展试点换发，为期4个月，试点换发结束后，将在全市范围内有序开展第三代社保卡全面换发工作。

与现有社保卡相比，第三代社保卡在技术、安全方面进行了优化升级，增加了国密算法和非接触功能。在保留原有就医购药、自助查询等基本功能的基础上，还可作为身份凭证，凭卡办理人力社保领域的各项服务事项。同时，增加了交通出行、公园年票、金融服务等功能，真正实现社会保障、医疗健康、交通领域、文化旅游、补贴资金、金融服务“一卡通”。

作为北京市首批社保卡换发合作银行之一，交通银行北京市分行110余家营业网点全面启动第三代社保卡换发服务，西城、石景山、怀柔三区参保企业及机关事业单位可通过网点柜面批量申办。同时，也可通过北京市人力资源及社会保障局官方网站、北京人社APP等线上渠道批量申领，后续至银行网点办理激活并开通相关功能。此外，交通银行北京市分行还可根据企业、学校、社区的实际需求，提供上门集中办理“一站式”换发服务。

“我们为申请办理第三代社保卡的客户推出了多项优惠服务‘大礼包’。”交通银行北京市分行相关负责人介绍，“包括免收发卡工本费、年费、挂失手续费、跨行取款手续费、小额账户管理费、‘用卡无忧’短信提醒费用等，后续将持续推出更多专享金融产品及服务方案，全力支持第三代社保卡换发工作。”

发行推广第三代社保卡是推进居民服务“一卡通”工作的基础工程，是改善民生、造福民生的民心工程。未来，交通银行北京市分行将坚守“金融为民”初心，持续丰富社保卡金融功能场景，不断提升金融服务民生的能力和水平，以实际行动为首都市民美好生活保驾护航。

（来源：北京日报客户端）

(责编：董童、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经