《二〇二三年中国气候公报》发布
2024年02月08日09:43 | 来源：光明日报
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原标题：《二〇二三年中国气候公报》发布
本报北京2月7日电（记者陈海波 通讯员刘蕊）中国气象局7日发布《2023年中国气候公报》，全面分析2023年中国气候基本概况、气候系统监测状况和主要气象灾害及极端天气气候事件，综合评估气候对各行业、环境、人体健康等方面影响。
公报指出，2023年，我国暖干气候特征明显，涝旱灾害突出。全国平均气温为历史最高，降水量为2012年以来第二少，全国平均高温日数和极端高温事件分别为历史第二多和第四多，而全国平均降水日数为历史第二少。
公报介绍，2023年，我国汛期暴雨致灾性强，华北和东北的部分地区发生旱涝急转；区域性和阶段性干旱明显，西南地区出现冬春连旱；台风生成及登陆个数偏少，台风“杜苏芮”影响重大；中东部高温天气过程出现时间早、影响范围广、极端性强，华北和黄淮出现自1961年以来最强高温天气过程；冷空气过程偏多，年初、秋末和12月寒潮频繁；强对流天气过程偏少，但局地致灾重；北方沙尘天气多，出现早，影响偏重。
在气温方面，2023年全国平均气温为10.71℃，较常年偏高0.82℃，为1951年以来历史最高。全国平均高温日数较常年偏多4.4天，为1961年以来第二多。
在降水方面，2023年全国平均降水量为615.0毫米，比常年偏少3.9%，为2012年以来第二少。在六大区域中，华北、东北和西北降水量偏多，长江中下游、西南和华南降水量偏少；在七大江河流域中，除珠江流域、长江流域和辽河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多。
(责编：王仁宏、杨迪)
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