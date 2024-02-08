深圳优化住房限购政策 户籍居民无需社保即可购房
2024年02月08日09:46 | 来源：新华网
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新华社深圳2月7日电（记者赵瑞希）深圳市住房和建设局7日发布《关于优化住房限购政策的通知》，户籍居民购房不再限定落户年限以及缴纳社保年限，非本市户籍居民家庭购房社保年限调整为3年。
根据通知，深圳本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房，对户籍居民不再限定落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限。非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）购买住房个人所得税、社会保险年限要求由5年调整为3年。此次政策优化降低了居民购房门槛，有利于更好满足户籍居民和在深工作人员的刚性和改善性住房需求。
(责编：王仁宏、杨迪)
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