新华社北京2月7日电（记者严赋憬）记者7日从国家发展改革委了解到，国家发展改革委近日商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单。第三批项目下达后，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。

据介绍，第三批项目清单共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元，主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，自然灾害应急能力提升工程，重点自然灾害综合防治体系建设工程，甘肃、青海灾后恢复重建等领域。

据了解，下一步，国家发展改革委将会同有关部门督促加快推动项目开工建设，加快资金拨付使用，加快形成实物工作量，及早发挥国债资金效益。同时，加大事中事后监管力度，着力把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：王仁宏、杨迪)

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