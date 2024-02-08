新华社杭州2月7日电 题：10个！超大城市“俱乐部”来了新成员

新华社记者马剑、张璇

城区总人口突破1000万！杭州实现从特大城市到超大城市的跨越，跻身超大城市“俱乐部”。近日举行的2024年杭州两会上传来好消息。

至此，我国城区人口突破千万的城市达到10个。除新成员杭州外，分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、东莞、武汉。

根据国务院2014年印发的通知，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径。其中，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。纵观这一城市能级“第一纵队”，从长三角、珠三角到成渝“双子星座”，凸显了中国式现代化的万千气象。

——连点成片，区域辐射能力大幅提升。以北京、天津为中心引领京津冀城市群发展，以上海为中心引领长三角城市群发展，以武汉为中心引领长江中游城市群发展……不难发现，超大城市“俱乐部”成员连点成片，推动城市群兴起，成为当前中国经济社会发展的一个特点。

发展绝非“单兵突进”，需做好协同大文章。通过规则衔接“软联通”、基础设施“硬联通”，城市群不仅勾画出民生福祉的最大“同心圆”，更织密交通网络，让产业聚链成群。

——强大“磁吸力”，创新要素集聚流通顺畅。当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，超大城市凭借创新要素“磁吸力”，成为新技术的“先发地”、新业态的“培育场”。

在拥有两座超大城市的长三角，从改革开放初期的“星期天工程师”，到如今人才、科技要素流通“同城化”，沪杭两地科技创新、产业创新跨区域流动高效顺畅，一体化在多个维度走向深入。

地处钱塘区的杭州医药港集聚1700余家生物医药企业，默沙东等全球十大知名药企有7家在此落户。杭州正加快形成智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源五大产业生态圈。

——生活更美好，公共服务配置多元高效。中国式现代化是注重物质文明和精神文明相协调的现代化，公共产品供给丰富多元成为超大城市“俱乐部”的共识。多地持续探索以百姓诉求驱动超大城市治理变革之路。

真切感受大城市的温度，需要着力培育与之匹配的城市管理能力。在新生儿出生、教育入学、社会保障等政务服务方面，必须着力破题“高效办成一件事”。

聚焦居民需求，从“可办”“能办”到“好办”“易办”。依托“浙里办”，杭州实现“出生”“企业开办”等75件多部门联办“一件事”，推出身份证、驾驶证、道路运输证等413类电子证照。

梳理发现，超大城市“俱乐部”成员皆为GDP万亿元城市，体现出他们的“家底”和实力。同时，大量人口的增加，也带来“成长的烦恼”。城市的核心是人，期待这些“大块头”真正成为和谐宜居、富有活力的现代化都市。

(责编：王仁宏、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经