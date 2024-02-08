我国将集中力量办好一批农民关切事
新华社北京2月7日电 题：我国将集中力量办好一批农民关切事
新华社记者郁琼源
今年中央一号文件提出，要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，不断取得实质性进展、阶段性成果。
如何集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事？
中央一号文件明确，推进农村基础设施补短板。从各地实际和农民需求出发，抓住普及普惠的事，干一件、成一件。
中央一号文件起草组有关成员说，比如，完善农村供水工程体系，有条件的推进城乡供水一体化、集中供水规模化，暂不具备条件的加强小型供水工程规范化建设改造，加强专业化管护，深入实施农村供水水质提升专项行动。推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。扎实推进“四好农村路”建设，完善交通管理和安全防护设施，加快实施农村公路桥梁安全“消危”行动。继续实施农村危房改造和农房抗震改造，巩固农村房屋安全隐患排查整治成果。
在完善农村公共服务体系方面，中央一号文件提出，优化公共教育服务供给，加强寄宿制学校建设，办好必要的乡村小规模学校。实施县域普通高中发展提升行动计划。加强乡镇卫生院和村卫生室服务能力建设，稳步提高乡村医生中具备执业（助理）医师资格的人员比例。持续提升农村传染病防控和应急处置能力。
中央一号文件起草组有关成员说，今年要逐步提高县域内医保基金在乡村医疗卫生机构使用的比例，加快将村卫生室纳入医保定点管理。健全农村养老服务体系，因地制宜推进区域性养老服务中心建设，鼓励发展农村老年助餐和互助服务。健全城乡居民基本养老保险“多缴多得、长缴多得”激励机制。加强农村生育支持和婴幼儿照护服务，做好流动儿童、留守儿童、妇女、老年人、残疾人等关心关爱服务。
中央一号文件起草组有关成员表示，坚持问题导向，统筹推进农村水、电、路、气、房、信息等基础设施建设，完善教育、医疗、养老等农村公共服务体系，先解决“有没有”的问题，再解决“好不好”的问题。乡村建设要注意保护传统村落和乡村特色风貌，不能盲目照搬城镇建设的模式，把乡风乡韵搞没了。
“三农”工作做得好不好，关键要看农民高兴不高兴、满意不满意。中央一号文件起草组有关成员说，推进乡村全面振兴，必须坚持实事求是，办实事、讲实效，真正惠民生、暖民心，坚决反对搞形象工程、做表面文章。多做看得见实惠的工作，调动农民参与乡村振兴的积极性主动性创造性，让广大农民真正成为乡村振兴的参与者和受益者。
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