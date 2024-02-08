2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。

1月份，受上年同期春节错月高基数影响，全国居民消费价格同比下降0.8%。其中，城市下降0.8%，农村下降0.8%；食品价格下降5.9%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.7%，服务价格上涨0.5%。在1月份-0.8%的CPI（居民消费价格指数）同比变动中，翘尾影响约为-1.1个百分点；今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。

一、各类商品及服务价格环比变动情况

1月份，食品烟酒类价格环比上涨0.3%，影响CPI上涨约0.09个百分点。食品中，寒潮天气加之春节临近消费需求增加，鲜菜价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.08个百分点；水产品价格上涨2.6%，影响CPI上涨约0.05个百分点。各地积极加大民生商品供应，蛋类价格下降1.5%，影响CPI下降约0.01个百分点；鲜果价格下降0.5%，影响CPI下降约0.01个百分点；畜肉类价格下降0.5%，影响CPI下降约0.01个百分点。

其他七大类价格环比五涨一平一降。其中，其他用品及服务、生活用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨1.1%、1.0%和0.7%，交通通信、医疗保健价格均上涨0.1%；居住价格持平；衣着价格下降0.3%。

二、各类商品及服务价格同比变动情况

1月份，食品烟酒类价格同比下降3.6%，影响CPI下降约1.04个百分点。食品中，受上年同期对比基数较高影响，鲜菜价格下降12.7%，影响CPI下降约0.32个百分点；畜肉类价格下降11.6%，影响CPI下降约0.39个百分点，其中猪肉价格下降17.3%，影响CPI下降约0.25个百分点；鲜果价格下降9.1%，影响CPI下降约0.21个百分点；蛋类价格下降6.4%，影响CPI下降约0.05个百分点；水产品价格下降3.4%，影响CPI下降约0.07个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、衣着价格分别上涨2.9%和1.6%，教育文化娱乐、医疗保健价格均上涨1.3%，生活用品及服务、居住价格分别上涨1.0%和0.3%；交通通信价格下降2.4%。

2024年1月份居民消费价格主要数据

附注

1.指标解释

居民消费价格指数（Consumer Price Index，简称CPI）是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数，综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

2.统计范围

居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务等8大类、268个基本分类的商品与服务价格。

3.调查方法

采用抽样调查方法抽选确定调查网点，按照“定人、定点、定时”的原则，直接派人到调查网点或从互联网采集原始价格。数据来源于全国31个省（区、市）约500个市县、近10万家价格调查点，包括商场（店）、超市、农贸市场、服务网点和互联网电商等。

4.数据说明

由于“四舍五入”原因，有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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