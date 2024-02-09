本报记者 王 珂

四川成都，东安湖首届灯会绚丽多彩。

李向雨摄（影像中国）

河南辉县，两名儿童在五龙山滑雪基地的雪场玩耍。

新华社记者 郝 源摄

海南三亚，大东海海滨景区游人如织。

叶龙斌摄（影像中国）

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今年春节假期，出游“提前订”趋势明显，文旅消费持续升温。为满足春节假期消费者多元化的文旅消费需求，各地各部门持续优化服务，创新产品供给，不断激发消费潜能。

春节假期是文旅消费传统旺季。从多家景区、平台的预订数据看，今年春节假期，选择旅游过年的消费者增多，预订高峰较往年更早来到，冰雪研学、非遗体验等成为休闲新时尚。

假期出游“提前订”趋势明显

上午10点半，黑龙江哈尔滨极地公园极地馆白鲸剧场内座无虚席。“最近这段时间，每天的游客接待量在1万人次以上。为了让游客都能看上表演，我们增加了场次，但依旧场场爆满。”公园品牌营销中心负责人张继伟说。

这个冬天，冰雪旅游持续升温，成为热门出游方式之一。途家民宿数据显示，截至1月16日，平台上关键词含“滑雪”“雪场”的民宿在春节假期的预订量较2019年增长8.2倍。其中，哈尔滨的民宿预订量较2023年春节假期增长38.5倍，沈阳增长17倍。

途牛数据显示，春节假期，到哈尔滨、漠河等地的跟团游产品在2023年12月中旬已基本售罄，而在往年，相关旅游产品要到春节前3周才会售罄。与此同时，长春、沈阳、牡丹江、吉林等城市的出游热度也迎来显著增长。

冰雪旅游热带动了相关商品的销售。京东数据显示，截至1月底，春节销售季的滑雪裤、滑雪车和滑冰鞋成交额同比分别增长98%、86%和73%。

春节假期，举家出游成为很多人的选择。携程数据显示，春节出游旅客中，亲子家庭占比达47%，较2023年同期提升5个百分点。租车游、定制游等成为举家出游的优先选择。定制游方面，携带12岁以下儿童出行的亲子家庭占比达52%，60岁以上老年人的订单占比约两成。租车用户中，亲子家庭占比达47%。

途牛预测数据显示，假期出游高峰期主要集中在2月10日至13日，出游峰值将出现在2月11日。

整体来看，春节假期出游“提前订”趋势明显。美团、大众点评数据显示，截至1月21日，大年三十至年初八的酒店民宿、景点门票、交通等旅游消费的提前预订量较去年增长约7倍。“不少消费者提前几个月就在美团、大众点评等平台预订房间，春节假期的客房几乎被订满了。”河北张家口一家雪场的负责人说。

“从节前火热的预订数据可以看出，春节文旅消费正在持续释放潜能。”美团研究院副院长厉基巍说，春节假期，火车、飞机等出行消费以及酒店、餐饮等服务消费有望迎来新的高峰。对此，平台将联合各地各行业商家，加强服务保障，共同推出更多新产品，为消费者提供优质的假期出游体验。

特色旅游产品、服务受欢迎

走进山东济宁任城区“运河记忆”历史文化街区，永丰巷口的青年市集上，游客熙熙攘攘。夜幕降临，年轻的音乐人演奏乐器、唱起歌曲，引来欢呼声不断。再往前走，市集上有各种手工香包、手工面人，热气腾腾的特色豆腐色香味俱全，俏皮可爱的舞狮秀引得游客驻足欣赏。“运河岸边品文化，别有一番韵味。”游客刘昊说。据介绍，春节假期，任城区还将开展龙船巡游、文化展演等活动，让市民、游客喜庆过大年。

在特制的黑白电视机框内拍一张全家福，在“劳动最光荣”的牌子下留影纪念，尝一口富有年代感的手工米糖……近日，在江西鹰潭信江新区周塘村，一场乡村文化旅游节开幕，当天就吸引了上万名游客前来打卡。

随着文化和旅游深度融合，假期出游的文化味越来越浓，非遗民俗吸引了越来越多人的关注。在安徽黄山，游客不仅可以观赏“嬉鱼灯”，还可以逛鱼龙灯会，或者在周边古村落里学剪纸、制徽笔、看黄梅戏，过个充满文化味的假期。

马蜂窝大数据显示，特色民俗体验、非遗文化表演、庙会灯会等活动对年轻人的吸引力与日俱增。1月19日的前一周，“春节去哪玩”热度上涨350%，上海豫园灯会热度上涨113%。

与此同时，博物馆也成为线下文化游的重要目的地。数据显示，2023年全国博物馆接待观众12.4亿人次，是2022年的2.1倍。今年春节假期，大部分国家级博物馆、省级博物馆继续向公众开放，除常设展外，有些博物馆还计划推出多个龙年生肖主题展览和年度特色展览。

春节假期，“旅拍”成为一种文旅新体验。1月21日的前一周，美团“旅拍”搜索量环比增长30%。多地商家结合旅游特色，推出了包车环游、汉服租赁、古风妆造、民族风体验等多项增值服务。不少商家反馈，亲友组团、情侣出游等预约旅拍的需求显著增多。

此外，邮轮游也是春节假期出游的热门选择。途牛春节航次的邮轮产品已基本售罄，其中，“爱达·魔都号”4晚5日游、5晚6日游等受到颇多关注。

多地文旅活动丰富多样

1月18日，文化和旅游部启动“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动，包含7大板块25项主体活动，涵盖惠民文艺演出、公共服务活动、非遗体验展示、旅游休闲消费、文博展览展出等多个领域，用优质文化和旅游产品供给，丰富假日生活，满足人民群众喜庆过年的美好需求。

其中，“旅游迎春 休闲过年”板块，将聚焦旅游休闲、度假观光，推出一系列研学旅游特色课程、精品线路和主题活动，开展“欢乐冰雪旅游季”“新春游 新年俗”等系列旅游推广活动；“惠企乐民 欢度新春”板块，将广泛动员各地文化和旅游企事业单位，打造全国春节文化和旅游消费月，推出“百城百区”金融支持消费行动计划，举办“多彩中国 佳节好物”“游购乡村”等活动，让群众得实惠、企业真受益。

近期，多地宣布春节假期景区门票半价或免费，并举办滑冰、滑雪、温泉、美食、灯展等丰富多样的文旅活动，在不断优化旅游产品和服务供给的同时，也带动酒店、餐饮、交通等综合消费增长。

在海南，各市县围绕“海岛年味”主题，推出民俗演艺展演、海口万春会等80余项特色文旅活动。在广西，6条水果主题旅游精品线路和10条研学旅行精品线路推出，吸引众多游客前去体验。

文化和旅游部相关负责人表示，2024年全国春节文化和旅游消费月期间，将组织各地结合春节主题和冬季特点，举办文旅消费促进活动，推出消费满减、票价优惠等惠民措施，营造欢乐喜庆的节日氛围，更好满足群众假期消费需求，持续扩大文旅消费，激发文旅消费潜能。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2024年02月09日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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