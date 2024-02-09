原标题：新华全媒+｜南方地区雨雪趋于结束 多地持续做好后续保障工作

2月8日，南方地区雨雪天气过程趋于结束，随着气温升高，生产生活秩序正逐渐恢复，多地持续做好交通、电力等后续保障工作，确保群众安心过节。

据湖北省应急管理厅消息，当前影响湖北省的低温雨雪冰冻天气过程已结束。气象预报显示，9日湖北省最高气温将重返10℃以上，10日全省大部分地区最高气温将达13℃至17℃。湖北省应急管理厅于8日15时终止低温雨雪冰冻灾害四级应急响应。

湖南省气象部门预测，8日湘中以南雨雪逐渐停止，本次雨雪冰冻天气过程结束。9日至10日，湖南全省以晴天间多云天气为主，气温回升明显。

江西省气象台天气预报显示，8日起，江西大范围阴雨雪天气将趋于结束，春节假期天气总体较好，无明显雨雪冰冻天气，气温逐步回升。

春节临近，旅客出行更为密集。中国铁路武汉局集团有限公司8日迎来节前客流出行最高峰。当天，武铁计划开行始发列车565列，其中计划加开至宜昌、襄阳、十堰、广州、上海等方向始发客车204列，预计发送旅客70万人次。

记者从中国铁路南昌局集团有限公司获悉，为方便旅客出行，南铁各车站动态增开售票窗口、安检通道和重点旅客绿色通道，在进站口、候车区、服务台等关键位置增派工作人员，加强客流组织引导，及时解答旅客问询。南昌、福州等地车站在重点时段加强人员配置，在进站通廊、中转换乘通道增设流动岗，保障旅客换乘安全顺畅。

公路方面，随着湖北全省干线高速公路全部抢通，通过高速公路、国道、省道自驾返乡的人员越来越多。记者在鄂州吴都生态廊道国网充电站看到，不少电动车正在充电。国网鄂州供电公司相关负责人介绍，电力部门提前对辖区充电设施开展“拉网式”特巡特维，在高速服务区、交通要道等充电站，安排专人驻点值守，及时应对突发状况。

湖南高速交警发布提醒，当前气温回升，出行应尽量避开屋檐、桥梁边、树下等具有安全隐患的场所，谨防冰锥掉落。近期夜间仍有低温，存在道路结冰风险。湘西、湘南部分地区夜间至清晨大雾，可能对交通出行安全带来不利影响，需注意行车安全。

在湖北省宜昌市五峰土家族自治县长乐坪镇百年关村，冰雪正在消融。国网宜昌供电公司将营业大厅“搬进”村组，8日一大早就组织人员进村入户，重点排查供电线路和设备隐患。

“我们用电更安心了。”村民邓祥益说，受冻雨影响，他家猪舍供电线路出现轻微受损，得知这一情况后，电力部门及时前来检查，并加固了供电线路。

湖南省自然资源厅、湖南省气象局联合发布全省地质灾害气象风险预警，自2月8日20时至9日20时，受低温雨雪冰冻灾害天气影响，湘中、湘西、湘东北大部分区域发生突发性地质灾害风险较高（黄色预警），提醒上述地区各级地质灾害防治工作领导小组成员单位加强防范因积雪覆盖、雨雪融冻引发的突发性地质灾害，做好险情和灾情速报，及时启动防灾预案。

为防范抵御持续性灾害，湖南紧急动用省级预备费2000万元，全力支持相关市州开展受灾人员生活救助、转移避险、除冰除雪、交通保畅、巡查处险、应急救援等防范应对工作。（记者王自宸、余春生、明星、范帆）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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