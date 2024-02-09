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新春走基层丨天津第六埠村的新年新景

2024年02月09日08:34 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨天津第六埠村的新年新景

年关将至，天津市西青区辛口镇第六埠村随处可见喜气洋洋的“中国红”，街道两边的树干上缀满了红彤彤的小灯笼，有的农户沿街的窗户上已提前贴上了火红的吊钱和窗花，浓浓年味扑面而来。

第六埠村地处大清河、子牙河和独流减河交汇处，村子一部分位于东淀蓄滞洪区内，是天津防洪要害之处。受去年7月底8月初极端降雨影响，海河流域携带泥沙的洪水不断下泄而来，第六埠村的1万多亩田地、2000多个大棚被淹没。

经过农田排涝、清淤整治、养殖基地消杀及无害化处理等紧张的灾后重建工作后，村民们的生活早已恢复“元气”，如今浓浓的年味不断在乡间升腾。

小院四角挂上红灯笼，顶棚贴上红彩带；新购入的水仙、杜鹃花摆放客厅一角，墙上挂着的“家和万事兴”中国结吸人眼球……一踏入村民杜洪刚的家中，便被这热闹喜庆的氛围所感染。

厨房里，新出锅的带鱼、花糕馒头香气扑鼻。鸡蛋、四喜丸子，以及西红柿、绿叶菜、哈密瓜、苹果等瓜果蔬菜将冰箱填得满满当当。

2024年2月1日，在天津市西青区辛口镇第六埠村，村民杜洪刚的家人在院子里挂“福”字。新华社记者赵子硕 摄

2024年2月1日，在天津市西青区辛口镇第六埠村，村民杜洪刚的家人在院子里挂“福”字。新华社记者赵子硕 摄

“今年能过个好年。”杜洪刚笑眯眯地道出了缘由，自9月下旬洪水退去后，当地政府第一时间帮助村民翻修大棚，农业生产生活很快就实现恢复。杜洪刚经营着10多亩地，两个大棚种植的蔬菜即将迎来丰收。

“党和政府对我们关怀备至，家里基本没有遭受损失。”杜洪刚说，“村里下大力气很快排尽了洪水，帮助村民早日复耕、恢复生产，我们也要抢抓时机，让蔬菜顺利生长，重建美好家园。”

“我们按照‘水退一块，人进一块，生产恢复一块’的原则，第一时间恢复生产，抢播抢种，尽可能帮农户把损失抢回来。”第六埠村党委书记、村委会主任郝庆水说。

作为天津市重要“菜篮子”保障基地之一，第六埠村多处蔬菜大棚重燃“绿色”希望。走进村民郝健和张凤文夫妻俩暖意融融的蔬菜大棚，一畦畦绿叶菜热闹地生长着。

张凤文在大棚门口的配菜桌前，按照顾客订单，将刚从地里拔出的芹菜、大葱、沙窝萝卜、茼蒿、茴香等蔬菜打包装袋，过秤后逐一写上编号，等待装车发往天津市区的一处小区。“春节临近，市民都在大批量购置新鲜蔬菜，我们的销量完全不发愁。”张凤文说。

郝健则拍拍蔬菜大棚结实的钢筋骨架说道：“我们有15个大棚，洪水过后重建了6个，新建的大棚比原来的标准还高了不少。多亏政府帮助，我们很快就收到了国家发放的灾后补偿款和保险赔付款，今年收入能与往年持平。”

截至目前，西青区东淀蓄滞洪区内已恢复冬小麦种植9287.8亩，比灾前增加33%。农业设施大棚已修复近4000亩，均已补种应季蔬菜。

“把地种好、日子过好，是农民的根本。我要让地里长出新鲜菜，持续供应给广大市民。”郝健说。

与此同时，夫妻俩眼下正忙着置办各类年货。腊月二十五这天，第六埠村的年货集热闹非凡，小摊从村头摆到村尾。置身年集里，各类年货琳琅满目，此起彼伏的叫卖声、吆喝声不绝于耳，处处洋溢着欢乐喜庆的氛围。

“不少乡亲邻里出来赶集，为过年做准备，红火极了。”张凤文说。她采购了新碗筷、还买了海鲜、花生瓜子、水果等年货，大兜小兜提回了家。

“我们要扎实做好灾后恢复重建各项工作，细心细致照顾好受灾群众生活，让大家温暖过冬、欢度春节。”天津市西青区委书记朱财斌说。

西青区还将加快推进高标准农田建设，谋划实施老旧棚室提升改造等一批重点项目，抓好蔬菜粮食稳产保供，有序恢复特色乡村旅游项目，多措并举带动村民增产、增收，让他们过上更加美好的新生活。（宋瑞、邢程）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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