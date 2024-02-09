原标题：乡村行·看振兴丨黄溪坑村吃上了“生态饭”

在福建省三明市沙县区高桥镇黄溪坑村，过去家家户户都靠养猪致富，巅峰时期，村中有60余座猪圈，养了12000多头猪。

彼时黄溪坑，苍蝇乱飞，窗户不敢开，洗净的碗要倒扣放着；穿村而过的曲洋溪里有猪粪、垃圾，溪水如墨汁一般……除了猪贩子，几乎没有人想走进黄溪坑，村民虽然大多家境殷实，但外面的姑娘却不愿意嫁过来。“腰包鼓了，日子反倒不好过。”糟糕的环境让黄溪坑人痛苦不堪。

近年来，黄溪坑村经历蜕变，成为三明市区群众“近郊游”的热门地方，2023年全村实现旅游收入340多万元，接待游客近6万人次。

2020年，沙县区被列为全国新一批农村宅基地制度改革试点地区之一，沙县区在城镇规划控制区外的159个行政村分批开展了“宅改”试点，大力推行农村集体经营性建设用地入市、闲置农房盘活利用等措施。

“黄溪坑村的变化也是从那时开始的。”高桥镇人大主席邓盛梁回忆道，乘着“宅改”的东风，黄溪坑加紧推进人居环境整治，拆除村中猪圈、加工用房等附属设施，整理村道，疏通河道，消灭了困扰村子多年的环境“顽疾”。

猪圈拆了，猪不养了，黄溪坑该怎么谋发展？黄溪坑村党支部书记邓玉勇把目光投向了日渐清澈的曲洋溪和茂密的森林。在热烈商议后，村两委班子为黄溪坑制定了发展乡村旅游的规划。

适逢2021年春节，黄溪坑在外发展的乡贤回家过年，无不惊讶于村里的变化。听说村里有了新的发展规划，13位乡贤决定留在家乡，出钱、出力支持村子发展，“村里环境整治都做得成，那我们搞旅游的事也做得成！”

同年11月，黄溪坑村成立了曲洋旅游发展有限公司，投资近1000万元用于曲洋森林公园一期工程建设，村集体又统一流转20多处闲置房屋，交给公司规划打造民宿、农家主题小院等。

2023年春节，曲洋森林公园开始试运营，受欢迎程度超出想象，游客的小轿车从森林公园大门口一直排到了村道上。“本以为能有人来就算不错了，没想到春节期间就接待了近1万名游客。”邓玉勇说。

通过广泛收集游客意见，黄溪坑村人居环境整治提升工作又有了新思路：环境要持续抓，村子原汁原味的风貌也要保留。去年以来，黄溪坑对全村房屋进行了修缮整治，不改木屋竹篱，新添白墙黛瓦，村貌更清爽，“村味”更地道，受到游客好评。

村民黄登俩拆了猪圈搞起了农家土菜馆，在土灶木桌上做起了“农家菜”，去年单靠卖土菜这一项，就添了2万多元收入。“游客很喜欢到这种‘土屋’里面吃土菜！”黄登俩兴奋地说。

同时，“宅改”时村里成立的3个村民理事会继续发挥着作用，村民按居住片区划分，自觉维护起各自片区的环境卫生，理事会间“比学赶超”谁也不愿落后。不知不觉中，黄溪坑人将维护村容环境当作“家事”。

黄溪坑村一隅。村中屋舍经整治修缮变得古色古香。新华社记者李昊泽 摄

最近，邓玉勇请来三明市农科院的专家到黄溪坑实地考察评估，准备利用村里生态林发展林下经济，打造“兰花谷”种植兰花，既能卖苗又能引客。（记者李昊泽、林凯）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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