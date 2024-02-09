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新春走基层｜保链畅链，为中国新能源车助力提速

2024年02月09日08:38 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层｜保链畅链，为中国新能源车助力提速

集装箱内“叠罗汉”，先坐火车再乘船……记者近日在多个口岸城市调研时发现，新能源汽车物流供应链进一步畅通，让中国新能源汽车出海更加快速便捷。

临近春节，在宁波外运国际集装箱货运有限公司装箱场站，一辆辆新能源汽车被固定在集装箱内的专用支架上，随后被发往宁波舟山港北仑港区，等待船期出海。

有了这些支架，汽车在集装箱内可以斜着叠放，顶部空间被充分利用，单箱可以放3到4辆新能源汽车。而如果汽车水平驶入集装箱，单箱只能装载2辆车。“以单箱放3辆车为例，以往运载100辆汽车所需要的集装箱现在可容纳150辆，综合运输成本下降三分之一。”宁波外运国际集装箱货运有限公司合同物流部经理姜斌算了一笔账。

这批支架由上海涵雯国际物流集团有限公司制造。“2023年我们生产了4万套新能源汽车支架，而2022年仅为3000套。”总经理李博涵说，“今年以来，我们已做了4000套新能源汽车支架，而去年同期才出厂1000套左右。从目前的订单来看，今年新能源汽车出口仍将十分旺盛。”

记者注意到，随着新能源汽车出口井喷，传统的滚装船运力普遍不足。由于集装箱多为班轮运输，运力更有保证，如今越来越多新能源汽车装入集装箱出海。以宁波外运国际集装箱货运有限公司为例，2023年，这家公司通过集装箱模式出口的新能源汽车辆数已经超过滚装出口的数量，占到总量的六成。

2月7日，多部门联合发布“硬核”举措，护航新能源汽车及其供应链企业出海。其中提出鼓励充分利用集装箱、纸浆船等创新灵活的运输方式，加快打通新能源汽车多港出海大通道。

除了集装箱内“叠罗汉”，记者发现，让新能源汽车先坐火车再乘船，也成为更多车企的选择。

1月26日上午10时，在山东港口物流集团海铁联运中心，一列装载了10余个标箱的新能源汽车班列缓缓驶入。这批汽车从郑州发运，抵达中心35小时后，它们便在山东港口青岛港前湾集装箱码头坐上大船奔赴欧洲。

“山东港口青岛港成功打通联通西安、郑州等内陆港的新能源汽车发运通道，和上汽、比亚迪等车企实现海铁联运合作，降低车企物流成本30%以上。”山东港口青岛港生产业务部工作人员潘金生说。

“从港口数据来看，多家车企今年加大了新能源汽车的出口力度。我们预计2024年新能源汽车出口仍将保持旺盛势头。”青岛港大港分公司市场部工作人员刘俊峰说。

天津港，我国四大滚装汽车枢纽港口之一。近年来，通过拓航线、扩舱容、强中转，不断巩固中国北方汽车进出口口岸优势地位。2月5日夜，“斯拉克斯顿”轮滚装船正在天津港环球滚装码头泊位上紧张作业。在船尾的船舶跳板坡道上，一辆辆新能源汽车正依次驶入船舱，准备发往欧洲。

天津港环球滚装码头副总经理曹永祥介绍，近几日，先后有5艘滚装船抵达天津港，滚装作业迎来小高峰。截至目前，天津港今年已发运新能源汽车超5000辆。

如今，不断提升的集港能力、高效的港口作业……更有韧性的物流供应链正为中国新能源汽车发展助力提速。（记者任军、顾小立、梁姊）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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