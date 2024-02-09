原标题：国家推动雄安新区建设绿色发展城市典范

新华社北京2月8日电（记者严赋憬）记者8日从国家发展改革委了解到，国家发展改革委、河北省人民政府近日联合印发《关于推动雄安新区建设绿色发展城市典范的意见》，对高标准、高质量推进雄安新区绿色发展各项重点任务作出具体安排。

意见提出，到2030年，雄安新区绿色发展城市典范建设取得明显成效，“一淀、三带、九片、多廊”的生态空间格局初步构建，城淀共生共荣的风貌基本形成。到2035年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群的重要组成部分。

为确保目标实现，意见提出了构建绿色生态空间格局、构建现代产业体系、打造低碳安全能源体系、构建低碳智能交通网络、提升建筑领域节能降碳水平、提升环境保护治理成效、强化生态文明意识培养、强化绿色技术研发推广、完善绿色发展体制机制等九方面重点任务，并提出了相关保障措施。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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