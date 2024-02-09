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1月份CPI同比下降0.8% 环比上涨0.3%

2024年02月09日08:51 | 来源：新华网
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原标题：1月份CPI同比下降0.8% 环比上涨0.3%

新华社北京2月8日电（记者魏玉坤）国家统计局8日发布的数据显示，1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受节日效应影响，居民消费需求持续增加，全国CPI环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，涨幅与近十年同期平均水平相当；同比上涨0.4%，保持温和上涨。

统计数据显示，1月份，食品价格同比下降5.9%。食品中，猪肉、鲜菜和鲜果价格同比分别下降17.3%、12.7%和9.1%，是带动CPI同比下降的主要因素。

1月份，非食品价格同比上涨0.4%。非食品中，服务价格同比上涨0.5%，其中家政服务和其他家庭服务价格分别上涨3.5%和2.4%，涨幅均有扩大；旅游价格同比上涨1.8%，涨幅有所回落；飞机票价格同比下降13.6%，降幅有所扩大。工业消费品价格同比由上月下降0.4%转为上涨0.1%，其中能源价格由上月下降0.5%转为上涨0.1%。

1月份，受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比、同比下降，但降幅均收窄。PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

(责编：乔业琼、李楠桦)
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