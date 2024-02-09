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（人民时评）  

让“小块头”迸发更大能量

林丽鹂
2024年02月09日09:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　深巷餐馆、便利商超，街头小店变身“网红”打卡地；智能家电、新能源设备，“中国智造”走红国际大市场。这些看起来不太相关的经济现象背后，都有中小微经营主体的身影。2023年，中小微经营主体经营状况有所好转。中国中小企业协会不久前发布数据显示，2023年中小企业发展指数平均值为89.2，高于2022年的88.4。

　　我国中小微经营主体数量庞大，一头连着社会民生，一头连着经济大局。目前我国中小微企业数量超过5200万户，此外还有1亿多户个体工商户。中小微经营主体是我国产业链供应链的“毛细血管”、市场的“神经末梢”、服务群众的“经济细胞”，也是促进就业、改善民生的重要力量。同时，中小微经营主体底子薄、抗风险能力较弱，一直面临着竞争加剧、成本上升等多种困难，渴望相关部门实施更多有针对性的普惠政策。

　　市场回暖，离不开政策送暖。去年发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》明确提出，针对民营中小微企业和个体工商户建立支持政策“免申即享”机制。中央金融工作会议提出，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。中小企业发展指数平均值企稳回升，印证了一系列宏观政策落地显效，使中小微经营主体的发展环境得以改善。

　　众多惠企政策中，最直接的莫过于真金白银的支持。去年全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元；开展涉企违规收费专项整治行动，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派，全年共检查涉企收费单位7.9万家，督促退还企业21.6亿元；鼓励商业银行发行小微企业专项金融债，2023年共发行2637亿元。真心实意纾困帮扶、实实在在的政策“红包”，让中小微经营主体在经济回升向好过程中继续保持发展活力。

　　增强企业活力，关键在于激发经营主体的内生动力。中小微经营主体要经受住市场的考验，本身就要具有自强不息的奋斗精神。去年以来，中小微经营主体苦练内功、全力而为、向上生长，推动旅游、餐饮、住宿、外贸等市场持续回暖。大量新技术、新产业、新业态、新模式，也都源自中小企业的长期积累和摸索。截至目前，我国已累计培育专精特新中小企业10.3万多家，“小巨人”企业1.2万家，制造业单项冠军企业1186家。越来越多的中小微经营主体向价值链中高端迈进，走上高质量发展的道路。

　　今年，进一步推动经济回升向好，需要克服有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难和挑战。然而，机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。下一步，还需要采取更有效的措施支持中小微企业和个体工商户发展，持续激发他们的内生动力和创新创造积极性主动性，进一步为他们减轻负担，提供更好的营商环境。面向未来，“小块头”必将迸发出“大能量”，为我国高质量发展注入强劲动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年02月09日 05 版）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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