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新华社经济随笔丨“新三样”逆袭的启示

2024年02月09日09:33 | 来源：新华网
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原标题：新华社经济随笔丨“新三样”逆袭的启示

在当前经济面临不少困难的背景下，中国制造“新三样”——电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池，表现让人眼前一亮。

2023年“新三样”合计出口首次突破万亿元，比上年增长29.9%，高于整个出口增速29.3个百分点，更是推动中国稳居全球汽车制造和太阳能装机容量第一大国，令世人对“中国制造”刮目相看。

从起步就落后世界的“短板”，到如今引领世界潮流的“长板”，变化可谓天翻地覆。闯关破障取得的成果，方见真章。

首先，依靠科技创新把命运掌握在自己手上，量变积累到一定阶段就会出现质的飞跃，要有毅力有耐心。

中国汽车业一度想“以市场换技术”，却只能跟随发展，合资品牌同款车型往往成为全球价格高地。然而，经过十多年努力，靠抓住电动汽车、智能网联等“弯道超车”机会，国产电动汽车以技术创新迎来爆发式增长，变为全球性价比高地，中国乃至世界消费者获益。

看看这布局这场景：广州珠江畔，7500亩的广汽智联新能源汽车产业园内一片繁忙，以整车厂为核心，可实现10公里内电池、电控、底盘、车身等核心零部件配套供应。上海外高桥海通国际汽车码头，新年第一天，“久洋吉”号汽车滚装船载着3600辆国产新能源汽车出海，远赴墨西哥。

抚今追昔，不由得感慨万千。与之类似，当年欧美太阳能发电技术和应用都遥遥领先，如今中国太阳能电池全球专利申请量排名第一，成为全球产业主导者。

古诗云：“长安何处在，只在马蹄下。”如果说，产业升级是“长安”，创新驱动就是“马蹄”。根据世界知识产权组织数据，中国创新指数已从2011年全球第29位上升为2023年第12位。势已起，大可为。持之以恒，创新驱动的效果将愈发显现。

其次，体制机制优势是我们培育新动能的独特法宝，要有远见有胆识。

推动自主创新，作为“有形的手”，政府发力引导非常关键。这正是中国特色社会主义市场经济制度的独特优势所在，是创造“中国奇迹”的源泉之一。战略性新兴产业发展初期往往弱不禁风，政府加大了引导、扶持力度，呵护新兴产业发展壮大。

诚然，在这个过程中我们经历了一些磨砺甚至挫折，有的企业折戟沉沙也在所难免，但最终效果不仅达到甚至超出预期。

经过多年培育，我国已经形成了包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等产业在内的战略性新兴产业。来自国家发展改革委的信息显示，战略性新兴产业增加值占GDP比重从“十三五”初期的8%左右，已经提高到“十四五”中期的超过13%，2025年有望超过17%。新动能持续发力。

最后，在困难中更要抓住机遇向前奔跑、向上突破，要坚定要行动。

要说难，在世界百年未有之大变局中，哪个国家不难？从高速增长向高质量发展迈进，有可能轻而易举么？回首中国经济发展历程，从来不是一帆风顺，我们在重重困难中抓住了一次次机遇，实现了一次次飞跃。

又踏层峰望眼开。尽管困难很多，但优势更在积累。2023年底召开的中央经济工作会议强调，我国发展面临的有利条件强于不利因素。有14亿多人口的大市场和精气神、有全球最完整的工业体系和全面深化改革扩大开放的有力支撑，只要找准方向、发挥优势、锲而不舍，发展的新局面就会不断得以开创。（记者刘铮）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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