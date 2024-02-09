天宫过大年！中国空间站送来龙年新春祝福
2024年02月09日10:42 | 来源：新华社
小字号
2月9日，农历除夕
正在太空出差的神舟十七号航天员乘组专门录制视频
在中国空间站给大家拜年
视频中，指令长汤洪波说：“虽远离祖国、家人和亲人，但你们送来的年味儿我们都收到啦！我们在太空的这个年过得充实、幸福，请祖国和人民放心！”
首次实现飞天梦想的唐胜杰说：“人在天上宫阙，心念祖国家人，第一次在太空过大年，是一次难得的人生体验。”
属龙的江新林说：“祝福伟大祖国龙腾虎跃、繁荣昌盛，祝福全国各族人民龙年大吉、顺遂安康！”
3个多月前，他们乘坐神舟十七号载人飞船出征太空
是我国首次由第二批航天员带领第三批航天员执行任务的全新组合
也是空间站建造任务启动以来平均年龄最小的航天员乘组
目前，空间站天和舱在轨运行1016天
神舟十七号乘组在轨驻留106天
春节期间，3名航天员各项训练和工作将有序进行
为不久后的太空出舱任务和大量科学实验进行充分准备
记者：李国利、胡喆、宋晨
编辑：王敏
设计：苗夏阳、杨欣
新华社国内部 新华社解放军分社联合出品
(责编：王静、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多家能源央企布局2024年重点工作：保障能源供应 加大自主创新
- 2024年以来，多家能源央企相继召开年度工作会议，研究部署2024年重点工作，表示要加大增储上产，保障能源安全供应；推动绿色低碳发展，助力实现“双碳”目标；提升自主创新能力，建设现代化产业体系。 “2024年，国资国企将着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。…
- 评论
- 关注