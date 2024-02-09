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天宫过大年！中国空间站送来龙年新春祝福

2024年02月09日10:42 | 来源：新华社
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2月9日，农历除夕

正在太空出差的神舟十七号航天员乘组专门录制视频

在中国空间站给大家拜年

视频中，指令长汤洪波说：“虽远离祖国、家人和亲人，但你们送来的年味儿我们都收到啦！我们在太空的这个年过得充实、幸福，请祖国和人民放心！”

首次实现飞天梦想的唐胜杰说：“人在天上宫阙，心念祖国家人，第一次在太空过大年，是一次难得的人生体验。”

属龙的江新林说：“祝福伟大祖国龙腾虎跃、繁荣昌盛，祝福全国各族人民龙年大吉、顺遂安康！”

3个多月前，他们乘坐神舟十七号载人飞船出征太空

是我国首次由第二批航天员带领第三批航天员执行任务的全新组合

也是空间站建造任务启动以来平均年龄最小的航天员乘组

目前，空间站天和舱在轨运行1016天

神舟十七号乘组在轨驻留106天

春节期间，3名航天员各项训练和工作将有序进行

为不久后的太空出舱任务和大量科学实验进行充分准备

记者：李国利、胡喆、宋晨

编辑：王敏

设计：苗夏阳、杨欣

新华社国内部 新华社解放军分社联合出品

(责编：王静、岳弘彬)
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