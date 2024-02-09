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货机飞行员眼中的春运：“跨洋年味”带来别样体验

人民网记者 乔雪峰
2024年02月09日11:01 | 来源：人民网
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2月7日，一架满载着智利车厘子和北美龙虾的南航B777货机从纽约机场腾空而起，于2月8日凌晨4时抵达广州，将大洋彼岸的新鲜美食好物送达国内，为新春佳节增添许多年味。

张岭是此次航班的执飞机长，他是南航物流的一名飞行员。“赶在大年三十前将这批货物安全新鲜送回国内，希望这份‘跨洋年味’能给国内百姓带来不一样的体验。”

近年来，得益于跨境物流和跨境电商的发展，中国年货市场的销售更加丰富多元，海外消费者选择通过购买中国年货表达思乡之情。这些年货中，不仅有传统美食美酒，还有各种中国制造的小商品、知名品牌电子产品等，同时阿姆斯特丹的鲜花、智利的车厘子、北美的海鲜、法国的红酒、巴基斯坦的松子等货物也通过货机航班纷纷进入国内市场，“年味”随着年货运输漂洋过海，传递到了世界各地。

“春运可不止客流，全球各地美食好物也赶‘春运潮’呢。”作为执飞多年春运货机航班的老机长，张岭对航空物流有独特的见解，他告诉记者，跨境电商打破了地域限制，使消费者能够轻松网购来自世界各地的商品。春节期间，特别是海外生活的中国移民，更青睐于来自家乡的各种春节周边产品，这增加了对国际航空货运的需求。同时，国际航空货运为跨境电商提供了快速、可靠的运输方式，满足电商企业对快速配送的要求，这也算是跨境电商和国际航空货运的相互成就。

航班起飞前，张岭一丝不苟地逐一核对检查清单，做最后的检查确认。受访方供图

航班起飞前，张岭一丝不苟地逐一核对检查清单，做最后的检查确认。受访方供图

数据显示，进入2024年以来，南航物流国内货邮运输量同比增长52%，国际货邮运输量同比大幅增长49%。为确保各类春节年货安全、高效抵达千家万户，南航物流提前分析市场形势，掌握年货流向和流量，密切与运力部门沟通协调，确保春运重点航线和航班的运力保障。

张岭表示，货物“出海热”的背后，不仅有经济和市场因素的推动，更有海外市场对中国制造的热衷和中国春节文化国际化的影响。

随着龙年日益临近，写春联、逛年货、吹糖人、舞龙舞狮……全球多地都能看到满满的中国元素。网聚世界，链通全球，航空物流不仅运载货物，更让中国传统文化传播到世界各地，让全世界人民共享幸福安康的中国年。

(责编：乔业琼、章斐然)
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