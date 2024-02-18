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人民银行超额续作5000亿元MLF 加大稳增长力度

2024年02月18日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （黄盛）据中国人民银行消息，2月18日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平；进行5000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.50%，与此前持平。当日有1910亿元逆回购及4990亿元MLF到期。

业内人士对此表示，MLF加量续作符合市场预期，满足市场流动性需求，也是稳增长政策持续发力的信号。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，2024年一季度已进入稳增长关键阶段，MLF加量续作有助于增加银行体系中长期流动性，支持信贷增长以及政府、企业债券发行，同时也能鼓励银行等金融机构按照市场化、法治化原则，通过展期、借新还旧、置换等方式，积极参与地方债务风险化解。“除本月降准会为银行每年节约资金成本120亿元左右外，2023年11月、12月，国内主要银行也下调了存款利率，这些措施都有助于推动LPR报价下行，并在一定程度上替代MLF利率下调，带动实体经济融资成本稳中有降。”王青说。

招联首席研究员董希淼表示，从量的角度看，由于2月MLF到期量为4990亿元，人民银行实施5000亿元操作，意味着本月为小幅增量续做。2月5日，全面降准0.5个百分点已经释放超过1万亿元长期流动性，叠加本月MLF超额续作，人民银行继续向市场注入流动性，对近期市场资金缺口能够形成有效补充，保障春节后市场流动性合理充裕，金融市场平稳运行。

中泰证券首席经济学家李迅雷也认为，2024年以来，通过降准，下调支农支小再贷款、再贴现利率，以及银行主动下调存款利率，商业银行资金成本已有下降。MLF利率保持不变，LPR报价行也可能减少加点，推动LPR下行。李迅雷表示，未来政策利率空间仍然存在。国外政策环境变化有望为国内货币政策打开空间。

 也有专家认为，在此前全面降准之后，本月操作“量增价平”，再次传递出货币政策加大力度稳增长、促发展的积极信号，有助于进一步稳定市场信心、提振社会预期。（实习生杨梓安对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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