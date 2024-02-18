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春节假期全国揽投快递包裹超17亿件 折射出中国消费新活力

人民网记者 乔雪峰
2024年02月18日16:25 | 来源：人民网
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一份份寄往老家的礼品，寄托了游子的牵挂和乡愁，一件件从故乡寄来的年货，承载了亲朋的思念和祝福，互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。

记者从国家邮政局获悉，今年春节长假期间（2月10日至17日），全国邮政快递业总体运行安全平稳，寄递渠道畅通有序，共揽投快递包裹17.2亿件。其中，揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量与2023年春节假期相比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量与2023年春节假期相比增长82.1%。

国家邮政局相关负责人表示，快递包裹量的良好增长态势，进一步凸显邮政快递业务保通保畅、递送温暖的积极作用，也折射出中国消费新活力。

据国家邮政局发布数据显示，自春运开始以来（1月26日至2月17日），全国邮政快递业揽收快递包裹56.55亿件，较2023年春运同期增长30.8%；投递快递包裹59.94亿件，较2023年春运同期增长21%。

“今年春节期间，特色产品和节庆寄递需求旺盛，农产品继续保持增长态势。”该负责人表示，各地邮政管理部门坚决守牢安全生产底线，统筹做好春节期间安全生产和寄递服务保障工作。各寄递企业克服低温雨雪天气带来的不利影响，健全完善工作预案，加强人员、运力与物资储备，切实保障在岗快递员合法权益，全力提升年货寄递服务能力。数百万快递小哥坚守岗位，穿梭在城乡之间，守护着春节的祥和欢乐。

该负责人表示，随着春节假期的结束，国内主要快递企业陆续结束春节模式，网络运营转为正常模式。分拨中心、网点相继开工，快递小哥、货车司机和客服人员等回到工作岗位，迎战即将到来的返工返学所带来的业务高峰。

(责编：孙红丽、高雷)
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