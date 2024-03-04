人民网北京3月4日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，自然资源部办公厅日前印发《关于利用2024年季度卫片监测成果开展日常执法工作的通知》（以下简称《通知》），就利用2024年卫星遥感季度（第一季度到第三季度，下同）监测成果严格保护耕地等事项作出部署。

《通知》指出，利用2024年季度卫片监测成果开展日常执法工作，以耕地保护和粮食安全责任制考核为契机，推动落实耕地保护和粮食安全党政同责，牢牢守住18亿亩耕地红线。按季度开展卫星遥感监测工作，聚焦耕地保护，突出工作重点，辅助地方早发现、早处置。落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，严肃查处重大典型案件，查处一案、教育一片。与年度土地卫片执法工作有效衔接，提升行政执法效能。

《通知》明确了工作任务。一是开展季度卫片监测，提取下发变化图斑。二是严肃查处违法行为，严格日常执法，做好与年度土地卫片执法工作的衔接，部、省直接查处、挂牌督办重大典型案件。三是建立执法容错纠错反馈机制，对于执法过程中发现与《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》《自然资源部办公厅关于明确土地卫片执法地类套合统计规则的通知》等规定不符，存在永久基本农田划定与实际不符、用地手续备案信息有误等问题，具体承担执法工作的机构应及时向相关业务机构书面反馈情况，由相关业务机构组织核实认定，对确属需要调整相关管理属性的，相关业务机构确认调整后书面反馈执法工作机构，再按照新的管理属性，依法依规履行处置程序。坚决反对不顾实际情况，只依据管理数据进行合法性判定的“唯技术论”工作方式。

《通知》要求，省级自然资源主管部门要认真研究本辖区耕地保护方式方法，主动向同级党委、政府汇报，积极争取支持，加强组织领导、人员和所需必要经费等保障。要加强日常执法工作与年度土地卫片执法工作的有效衔接，推动违法问题在年度内及时整改到位。地方各级自然资源主管部门要加强与纪检监察、法院、检察、公安等部门的协作配合，同时将违法占用耕地有关情况按规定及时报送组织、审计等部门，形成监管合力。各级自然资源主管部门要坚决防止过度依赖技术手段，不顾实际情况机械执法，或者连夜拆除、即时拆除等简单化、“一刀切”问题。要为问题整改特别是违法当事人搬离生产资料、生活设施等留出合理的过渡期。

为严格落实自然资源执法领域安全生产责任，《通知》要求，省级自然资源主管部门要指导所辖各地深刻汲取多地安全事故中自然资源主管部门有关责任人因涉及土地、矿产和规划执法不严、查处整改不到位等问题受到处分的深刻教训，认真履职尽责，加强协调联动，依法依规及时发现、制止、查处违法行为，推动消除违法状态，坚决防止与相关部门推诿扯皮等导致监管和执法真空、履行职责不到位、责任不落实等问题，以实际行动维护人民群众生命财产安全。

(责编：杨曦、吕骞)

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