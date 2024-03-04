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大熊猫国家公园眉山片区森林法官工作站和共享法庭揭牌

2024年03月04日13:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月4日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，大熊猫国家公园眉山片区“森林法官工作站”和“共享法庭”揭牌成立，将探索现代化诉源治理保护环境资源的新路径，开启环境资源纠纷源头预防、跨区域联调共治的新模式。

“森林法官工作站”依托“熊猫司法碳普惠”App之“森林法官 伞护秘境”平台，开展环境资源矛盾纠纷在线诉讼、在线调解等“掌上司法服务”以及“法官+人民调解+行政调解”多元联调，促进环境资源矛盾纠纷诉源管理。

“共享法庭”依托智能审判平台和云审互联网庭审系统，集基层治理、在线诉讼、化解纠纷、网上立案、普法宣传于一体，实现矛盾纠纷源头化解、社会风险提前预警、司法服务精准投送。通过法官驻站、联合巡园、线上咨询等方式，多元化开展法律咨询服务，让群众在家门口就能享受到更优质的法律服务。同时，常态化开展法治宣传教育活动和专项保护行动，进一步加强生态环保法治引领。

(责编：杨曦、吕骞)
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