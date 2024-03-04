原标题：中国联通：助推教育“数治”升级

随着新学期的上课铃声响起，师生的回归让菁菁校园焕发出勃勃生机，而中国联通在智慧教育领域的深耕，也将更多教育数字治理方案带入校园课堂。

在浙江金华，家长们正在对孩子新学期的学习进行线上计划，新学期开学都需要准备什么材料？如何通过“学情大数据”掌握孩子在校学习情况？放学后自习时间设置为多久？都不需要赶去学校，通过“双减通”就能实现家校协同。

在上海，依托上海市教育数字基座打造市级应用市场，已经接入覆盖教学、管理、教研等业务场景共计91个应用，接入基座的每个学校都能享受优质的生态应用服务，学生们也可以选择空中课堂、名师慕课等应用中心的资源，在开学前给自己“收收心”“充充电”；特殊群体也可以在特殊教育资源库中找到需要的课程内容。

在武汉理工大学，学校管理人员和教师正坐在“数据驾驶舱”内，实现了重要会议“系统汇报、数据说话”，高效稳妥地部署好学生返校开课工作。

在辽宁，教学不再唯分数至上，学校依托综合素质平台，通过思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等多维度全面评估学生成长状态，指出不足、发现特长，培养良好行为习惯，在学习生活中对每个学生形成立体成绩单及全方位评价，促进学生德智体美劳全面发展。

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助推“双减”政策实施

让教育回归本源

2月13日，央视《朝闻天下》栏目聚焦数字变革中教育的新变化，点赞了浙江金华市教育数改的“双减通”平台。

这一平台是由浙江联通抢抓金华作为浙江省“双减”试点市的有利契机，快速响应教育局“双减”数改的建设需求，通过云、大、物等数字技术打造，功能包括家校协同、课后服务、作业管理三大模块。例如，走班考勤就是课后服务管理的应用场景之一，除此之外，该模块还具备学校在线开课、排课，家长选课、报名、缴费，班级放学管理等功能。

在金华市湖海塘小学的“双减通”后台上，56项课后托管课程名称和报名人数一览无遗，从数字上就可以清晰地看出哪些课更受欢迎。金华市湖海塘小学副校长雷燕指着屏幕说道：“像木工班，孩子们的报名很火爆，有47人，几近爆满。而航模班报了8人，这就提醒我们去反思，是课程品质的问题造成的，还是孩子们对这门课缺乏兴趣？后续我们就会做相应调整。”

一位家长向我们介绍道：“平台上有很多类型的作业供学生选择，老师把作业时间设置好之后，如果家长觉得过长或者过短，可以在家长端进行反馈。老师根据反馈情况，对下一次集体备课教学的教案、课件，还有作业设计进行调整，这样对提升每个老师的专业水平有很大帮助。”

“上线以来，‘双减通’注册用户超60万，访问量超1.1亿人次，日活跃度30余万，有力推动了校外培训机构的规范管理、学生作业减负、课后服务水平提升和社会大众对教育‘双减’的满意度。”浙江联通“双减通”项目负责人表示，“‘双减通’也获得了社会各界的认可——入选世界数字教育大会数字变革案例及浙江省数字社会系统年度最佳应用，名列金华市数改‘最佳应用’榜首。”

打造教育数字基座

助力区域教育数据治理

近年来，上海市通过市级教育数字基座，以数字化转型赋能教育教学高质量发展，为全市中小学提供多种教学应用和优质资源。而“教育数字化转型离不开数字基座的支撑”，这一市级教育数字基座正是由上海联通与中国联通教育子公司云启智慧连续三年共同打造。

“人工智能时代，信息技术为学校信息化建设提供了多种途径，但起步阶段学校各自为阵、各自开发，进而形成功能碎片化和标准差异化的情况，与‘一网通办’不能较好地契合，影响教育现代化的实现和发展。数字基座的建设使得不同平台之间的数据高效融通共享，形成‘物联、数联、智联’一体化的应用新生态。”上海市教委工作人员表示，“中国联通协助打造的数字底座，已经惠及了上海市1500所中小学，服务180余万师生。”

创新教育治理模式

服务人的全面发展

在激活数据要素、驱动教育创新方面，湖北联通携手云启公司基于“教育智脑+教育大数据”自研产品能力，为武汉理工大学构建了校长、处长、院长“三级链接”的数据驾驶舱和学生成长大数据服务平台。

“数据驾驶舱”聚焦人才培养、科学研究、社会服务、校情治理四大关键领域开发了60余个校情核心指标数据，实现了校情“十大指数”数据线上化管理，让数据可汇、可展现、可监测、可预警。“现在，我们已经实现校长办公会、网信领导小组会等重要会议‘系统汇报、数据说话’，就像真的坐在一个‘数据驾驶舱’里一般。”武汉理工大学党委组织部副部长商丹表示，“不仅如此，Al驾驶舱还成为我们党建工作的重要抓手，以第16周为例，这里展现了全校二级党组织每周报送的工作进展与工作总结，便于我们了解和掌握下一步重点工作在哪个方面。”

“学生成长大数据服务平台”则是紧密围绕武汉理工大学学工部8大科室的工作需求，整合了学生工作、招生工作、就业工作、学生教育、厚德书院等12项主题数据，建立了3项“学生业务管理看板”，为实施个性化教育、优化教学和资源分配提供精准数字化支撑。

2023年6月，在武汉理工大学召开的全国教育数字化现场推进会上，数字驾驶舱和学生成长大数据服务平台获得了教育部部长怀进鹏的高度评价。

打造综合素质评价平台

破解“分数至上”难题

如何破解“分数至上”难题，实现个性化人才培养？辽宁联通和智慧教育军团发挥“云网应用一体化”优势，为辽宁省教育厅打造了辽宁省初中学生综合素质评价平台。该平台涵盖省、市、县区、学校、教师/家长五级应用，服务全省1500多所初中、300多万用户，是全省规模最大，服务范围最广、用户群体最多的数字校园项目。

平台通过思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五大评价内容和百余项评价活动指标、结合先进的评价模型和算法，在学生的学习生活中进行伴随式数据采集，并对数据进行整理、分析，针对每个学生形成立体成绩单及全方位评价，让素质教育真正落地。

能否解决明天的问题，取决于今天的教育；而今天的教育，必定离不开“数治”赋能。目前，中国联通已打造5G智慧校园、教育大数据等700余个5G教育数字化应用标杆。未来，中国联通将继续发挥算网数智能力优势，不断探索教育治理的联通方案。

(责编：曹淼、李源)

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