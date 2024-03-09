李东生代表：追“智”逐“新” 推动高清显示产业能级加速跃升

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“我建议以激发内容产业创新活力、引导社会资本参与、构建现代化文化产业体系等措施，提升高清显示产业竞争力。”日前，全国人大代表，TCL创始人、董事长李东生在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时说。

近年来，在各级政府政策推动下，我国高清显示产业发展取得了长足进步，产业链日趋成熟。一块块色彩鲜艳、画面显示灵动的屏，或大或小，或薄如纸张，或可折叠可弯曲，已被广泛应用在可穿戴设备、车载显示、医疗健康等领域。

3月5日的政府工作报告指出，实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。

对此，李东生表示，“我国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。从过去改革开放四十多年的发展来看，制造业已成为中国经济的核心竞争力。”

具体到制造业中的高清显示产业，在自身实践和调研过程中，李东生敏锐地发现，当前产业发展面临市场需求萎缩的制约。“中国已经具备高清显示产业发展的基础设施和硬件，关键在于要为消费者提供更多优质文化及影视产品和服务。要从提升国家文化软实力的高度，大力推动影视文化产业发展。”他表示。

李东生建议，以激发内容产业创新活力、引导社会资本参与、构建现代化文化产业体系等措施，提升高清显示产业竞争力。

一是优化政策环境，完善影视作品审查制度，激发文化影视产业创新活力；二是鼓励和保护社会资本投资文化影视产业，培育有国际竞争力的传媒集团，输出更多中国影视文化作品；三是构建现代化文化产业体系，以新技术、新模式形成文化新业态，用5G、大数据、虚拟现实、增强现实、超高清等创新技术，拓展内容形态，创新节目模式，提升用户视听体验。

“同时，我国文化影视产业所产生的经济价值贡献还有很大的提升空间。我们要正视问题，找到解决方法。通过制作更多高清文化影视作品，吸引更多观众观看高清节目内容，使得中国高清产业发展有一个更好的群众基础。”李东生表示。

具体到企业持续发展，李东生提出，在目前全球经济格局重构的大环境中，全球化是中国制造企业发展的必由之路，“企业不出海就会出局”。

科技创新是推动新型工业化和现代化产业转型升级的坚实动力。谈及当下热门科技应用，李东生指出，人工智能技术已经导入包括高清显示产业在内的各个行业领域。未来，AI在视频创作内容等方面将有更大发挥空间。

“要以AI等新科技、新材料培育行业发展新业态，为各行各业带来更丰富的产品和体验，从而推动经济高质量发展。”他说。

在进一步改善科技型企业融资环境方面，李东生建议，增强融资政策的延续性和稳定性；提高直接融资特别是股权融资比重；完善资本市场基础制度，针对科技制造业出台相关配套政策，拓宽企业融资路径；拓宽资本金筹集渠道，延长项目贷款期限。

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