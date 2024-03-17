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2月我国跨境资金流动更趋稳定

2024年03月17日08:18 | 来源：光明日报
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本报北京3月16日电（记者温源）国家外汇管理局15日公布的统计数据显示，今年2月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差121亿美元，环比增加66亿美元；银行结售汇小幅顺差17亿美元，市场预期保持平稳，外汇交易理性有序。我国外汇市场运行稳中向好，跨境资金流动更趋稳定。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英分析，2月份，我国主要渠道跨境资金流动表现平稳，货物贸易和证券投资项下资金净流入保持较高规模。2月份，剔除春节假期等因素影响后，货物贸易项下跨境资金日均净流入规模同比增长3%，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，2月份外资净增持境内债券111亿美元，继续处于较高水平；外资投资境内股票总体转为净增持，体现外资投资配置人民币资产意愿稳中有升。

王春英表示，在经济基本面以及政策面、市场面等有利因素支撑下，未来我国外汇市场有望继续保持平稳运行。首先，2024年我国加大宏观调控力度，推动实现国内生产总值增长5%左右的预期目标，经济回升向好态势将进一步巩固和增强。其次，我国稳步扩大制度型开放，不断优化营商环境，跨境贸易和投融资便利化水平将不断提升。再次，我国外汇市场深化发展，企业汇率风险管理水平逐步提高，人民币在跨境使用中占比进一步上升，外汇市场的参与主体更加成熟、交易更加理性。此外，2024年主要发达经济体货币政策有望转向，外部流动性紧张局面趋于缓和，也有利于我国外汇市场稳定。

(责编：杨曦、陈键)
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