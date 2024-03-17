胡青

原标题：以数字赋能助力乡村人才振兴

乡村振兴，关键在人。今年的政府工作报告提出，培养用好乡村人才。这进一步强调了人才在推动乡村振兴中的战略性支撑作用，为新征程上以人才振兴推进乡村全面振兴指明了方向。

从实践来看，在新一轮科技革命和产业变革深入发展背景下，大数据、云计算、人工智能大模型等数字技术加速创新，日益融入乡村生产生活各领域全过程。以数字赋能助力乡村人才振兴，成为各地培养用好乡村人才的重要突破口，为各类人才建功立业、大显身手提供了新机遇。

开拓乡村人才资源配置新空间

党的十八大以来，各地各部门全面落实党中央、国务院决策部署，推动乡村人才总量不断扩大、结构明显优化、素质大幅提升。农业农村部相关数据显示，我国返乡入乡创业人员累计超1200万人，农村实用人才超2300万人。然而也要看到，长期以来我国乡村人才培养力量相对较弱，乡村人才总体发展水平与农业农村现代化的要求之间还存在较大差距。如何有效拓展乡村引才渠道，推动更多人才资源向乡村集聚，成为乡村人才振兴的重要前提。

依托数字技术打造乡村线上引才平台，积极发展乡村直播引才、云带岗等人才招引新模式。一方面可以让乡村独特的产业资源进一步发展，吸引青年人才向农村基层一线流动；另一方面也可以为各地有意投资乡村的创业者提供政策信息有效对接、精准匹配，促进乡村引才从一域一地走向全域全国。例如，浙江省建德市积极响应浙江省“新春第一会”要求，坚持把人才资源开发放在最优先位置，创新推出“网络直播引才”体系，与数字平台合作推出“乡村梦想家——我在建德有个村”计划。活动仅用3个月时间，就吸引了来自全国18个省区市的300余个人才团队报名洽谈，最终签约37个团队，协议投资金额达20余亿元。

乡村人才招引要顺应数字化发展趋势，全方位联动网络主流平台，打造实时交互、沉浸体验的数字引才空间，将乡村IP的直播流量转化为人才增量，提升乡村对人才资源的配置能力。同时，也要注重对乡村人才流动数据的开发和分析，针对乡村创业人才、农村实用人才等不同类型人才群体形成定制化选用方案，推动乡村人才招引从被动等才走向主动引才。

激发乡村产才深度融合新动能

近年来，以直播电商、乡村文创、休闲农业为代表的乡村新业态加速涌现，为乡村全面振兴注入了新活力。农业农村部相关数据显示，2023年全国农村网络零售额达2.49万亿元。这表明，乡村新业态的蓬勃发展在拓宽广大农户增收就业渠道的同时，也对乡村人才技能发展提出了新要求。“让手机成为新农具、让数据成为新农资、让直播成为新农活”日益成为新农人必备的数字新技能。如何加强数字新技能培育，打造一支与乡村新业态发展需求相适配的新农人队伍，已成为乡村人才振兴的关键所在。

互联网、云平台等数字技术的使用可以在线整合各类技能培训资源，推动培训资源向乡村下沉，提升数字培训资源利用效率，促进乡村产业发展和人才供给的“双向奔赴”。例如，江西省农业农村厅联合龙头企业通过“线上直播+线下培训”的方式，邀请水产、畜禽、经作专家团队开设农技讲堂，引导直播产业研究院、工匠学院的专业技术人才开发农产品直播培训课程，助力本地孵化培育一批既懂农业农技又懂直播运营的高素质农民队伍。

乡村数字经济快速发展呼唤更多创新型、复合型高素质技能人才。可围绕乡村产业链打造人才链，聚焦本地支柱产业和新兴产业强链补链需求，绘制乡村人才技能图谱，联合平台企业、科研院所、职业院校等多元主体积极打造乡村网络学习平台，定向开发在线培训课程，鼓励和引导广大农户积极参加技能培训，提升乡村产业发展的人才支撑力。同时，注重发挥乡村“头雁”人才和优秀团队的带动作用，鼓励资源共享、优势互补，引导“土专家”“田秀才”开设“指尖课堂”“云端课堂”，让各类新技术加速飞入田间地头，激发各类乡村人才活力，赋能乡村产业高质量发展。

打造乡村创新创业服务新场景

发展环境是影响人才成长和作用发挥的关键因素。与城市相比，乡村创新创业往往面临公共服务供给不足，资金及人力匮乏等问题。尤其是随着越来越多的科技工作者、创业者在乡村建立工作室、实践基地，各类人才对乡村创新创业个性化服务需求也在不断增加。如何建立健全乡村人才服务体系，优化乡村创新创业环境，已成为促进乡村人才振兴的一道必答题。

利用数字化手段打通多部门数据、整合跨业务流程、链接各主体资源，为人才在乡村干事创业打造政策咨询、技术服务、融资对接、招工培训等集成化场景，可以有效提升乡村创新创业者的体验感和获得感，让更多人才愿意来、留得住、干得好。中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国农村网络基础设施基本实现全覆盖，农村地区互联网普及率达60.5%，这表明我国为营造良好的乡村创新创业环境、促进各类人才群体参与乡村振兴奠定了扎实的基础。

基于此，乡村创新创业环境优化以增强人才获得感和满意度为出发点和落脚点，进一步聚焦乡村人才关注的创业、居住、教育等高频需求，通过线上线下服务流程优化整合、跨部门跨区域数据交换共享，打造人才资源开发、引进、流动、配置全链条一站集成服务，开发定制化、套餐式、个性化乡村人才服务新场景，推动乡村人才服务在便捷化的基础上形成更精准的衍生服务供给，实现乡村创新创业增值化服务全面升级。同时，通过完善城乡互联互通、开放共享的数字化人才服务体系，推动更多城市优质服务资源向乡村开放、发展要素向乡村集聚，加强城乡人才服务协同联动，缩小城乡人才服务差距，提高乡村人才服务保障水平，更好助力乡村全面振兴。

（作者：胡青，系浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心浙江省委党校研究基地研究员）

（本期选题支持：彭景晖 殷泽昊）

(责编：杨曦、陈键)

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