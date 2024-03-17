原标题：民航业运输规模创历史新高

本报北京3月16日讯（记者崔国强）来自中国民航局的数据显示，今年2月份，民航业完成运输总周转量116.4亿吨公里，同比增长46.8%，较2019年同期增长20.7%，增速较1月份提高11.4个百分点，行业运输总体规模创历史新高。其中，国内市场运输规模同比增长30.5%，较2019年同期增长25.9%，增速较1月份提高10.3个百分点；国际市场运输规模同比增长108.6%，首次超过2019年同期水平（增长9.9%），增速较1月份提高12.1个百分点。

2月份，民航运输生产呈现出客运“旺季更旺”、货运“淡季不淡”的特点。全行业完成旅客运输量6247.8万人次，同比增长44.6%，较2019年同期增长16.1%，日均完成215.4万人次。其中，国内客运规模同比增长35.5%，较2019年同期增长20.3%；国际客运规模同比增长593.4%，恢复至2019年同期的81.8%。客运飞机日利用率达到9.8小时，仅比2019年同期低0.1小时。正班客座率为85.0%，环比提高5.4个百分点。

货运方面，2月份，全行业完成货邮运输量54.6万吨，同比增长20.8%，较2019年同期增长45.0%。其中，国内、国际货运规模同比分别增长20.5%、21.3%，较2019年同期分别增长34.0%、65.9%。货运飞机日利用率为4.5小时，较2019年同期提高1.1小时。

(责编：杨曦、陈键)

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