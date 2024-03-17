刘 成 杨阳腾 周 琳

原标题：加快布局人工智能产业新赛道

当前，人工智能技术和产业发展突飞猛进，是国家重点布局的战略领域，也成为各地争相抢占的产业新赛道。多地结合自身实际，大力发展人工智能新业态、新模式、新产业，加快产业培育集聚，优化产业发展生态。人工智能产业正成为塑造数字经济发展新优势的重要抓手。

推动集聚发展

走进青岛市崂山区青岛市人工智能产业园，中科曙光全球研发总部基地、东华软件副中心产业园、青岛人工智能科技创新中心等10个人工智能重点项目，有的已竣工，有的还在建设。这个占地近3000亩的专业园区，展现出蓬勃的发展活力。

青岛高科技工业园管委主任吕良宝告诉记者，青岛市人工智能产业园目前已聚集了人工智能企业200余家，2023年实现人工智能产业营收300亿元，同比增长40%左右。园区累计培育国家级公共技术平台5个，国家级专精特新“小巨人”企业7家。

2023年，青岛人工智能产业营收达672.6亿元，同比增长28.9%。目前，青岛已搭建起了数字化家电国家重点实验室、山东省机器人与智能技术重点实验室、山东省智能芯片与产业应用技术创新中心等多个人工智能重大创新平台。在基础硬件技术开发、核心算法、数据生成采集等方面均有布局。

在天津市河北区张兴庄地块，一座红白相间的建筑格外显眼，这是河北区联合华为公司共建的天津市人工智能计算中心。该中心CEO马犇说：“这里有41个模块化服务器机房组成的‘超级会算’模块，可通过提供的普惠人工智能训练算力，高效服务人工智能模型训练场景，相当于一座现代化城市的超级大脑。目前，天津市人工智能计算中心已与天津大学签约落地‘海河·谛听’言语交互意图深度理解大模型，致力于打造人工智能+智慧交通、人工智能+智慧供热、人工智能+智慧医疗场景。”

深圳算力统筹供给能力大幅跃升，人工智能底层基础不断夯实。前海深港人工智能算力中心（一期）、深圳开放智算中心（1000P）相继启动运营，深圳市智慧城市算力统筹调度平台揭牌，超强算力集群加快形成。同时，华为发布盘古大模型3.0，腾讯发布“混元”大模型，鹏城实验室、IDEA、元象智能、云天励飞、思谋科技等分别发布“鹏城·脑海”、“姜子牙”、XVERSE、“天书”、“IndustryGPT”等模型，在全国“百模大战”中技术实力位居前列，为深圳市打造通用大模型技术筑牢发展优势。

优化产业生态

加快发展新一代人工智能是一项需要长期坚持的战略性任务，需要围绕产业生态和全产业链持续发力。

深圳市以政策为引领，着力推动人工智能产业高质量发展。2023年5月，深圳市提出加快打造人工智能先锋城市，通过要素集聚、研发支持、场景打造、生态搭建多措并举，构建“一条例一方案一清单一基金群”政策支撑体系，全面推动人工智能高质量发展和全方位各领域高水平应用。同年12月，《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024—2025）》出台，提出到2025年，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系，打造“多元供给、强算赋能、泛在连接、安全融通”的中国算网城市标杆。

深圳云天励飞技术股份有限公司副总裁郑文先表示，深圳拥有的良好的产业链和创新生态环境，能让企业快速找到“合拍”的伙伴，加快关键核心技术攻关步伐。在研发AI芯片和大模型的过程中，公司与鹏城实验室、哈工大（深圳）、清华大学深圳国际研究生院、华为等单位展开广泛合作，共同探索创新技术，并于2023年底成功推出国内首创的大模型推理芯片DeepEdge10。

青岛市工业和信息化局局长刘大川介绍，青岛市不仅制定了人工智能产业高质量发展行动方案，明确推动形成“一核两翼多点”的产业集聚发展布局，还出台了支持人工智能产业园发展若干政策，各项奖补资金总计达5.3亿元。

青岛市提出，将在今年培育20家国内有影响力的人工智能领军企业，建设30个左右人工智能创新平台，建设100个以上人工智能应用示范项目，建设1个国内领先的算法商城，布局7个左右人工智能算力中心，形成具有示范推广效应的100个算法产品和应用典范案例，进一步完善以人工智能算力、算法、算据产品和创新应用为标志的生态体系，将青岛打造成为全国人工智能算力算法开发应用高地。

为推动以人工智能为代表的数字经济发展，天津市河北区以体制创新、机构改革为产业发展赋能，在新一轮机构改革中成立区数据局，制定出台了天津市首个人工智能产业专项政策——《河北区支持人工智能产业发展十条措施》，为企业集聚、产业发展提供支撑。

赋能应用场景

在政策推动下，人工智能产业新模式新业态不断涌现，产品和服务逐渐完善，在经济社会各领域广泛应用，与实体经济融合持续深化，正深刻改变着人类的生产生活方式。

天津市河北区开展了免费载人自动驾驶测试，该市中心城区应用场景下的首批自动驾驶小巴，工作日平均载客50人左右，休息日则超过100人。天津市河北区数据局局长张秀吉说：“作为天津市车联网先导区、拓展区，河北区智能车联网建设里程总数为62.2公里，建成后将实现无人驾驶测试路段全域覆盖。”

作为全国第二个人工智能创新应用先导区，青岛市大力推动人工智能在产品创新、产业聚集、应用赋能、综合支撑等方面的能力提升，拓展人工智能算力算法在生产生活、社会治理等方面的应用广度和深度，人工智能产业生态不断完善。目前，全市共有人工智能企业500余家，在智能家居、智能交通、智能医疗、智能机器人、智能制造和智能硬件6个应用领域具有先发优势。

为加快推动人工智能场景赋能驱动产品应用，2023年以来，深圳市通过征集行业大模型推广应用清单、人工智能产品供需对接清单，举办深圳市“20+8”产业集群产学研对接人工智能专场活动，加快推动场景应用。目前，深圳市已公开发布两批《“城市+AI”应用场景清单》，涵盖数字文化、公共服务等41个应用场景。

2023年底，深圳思谋信息科技有限公司正式发布全球首个工业多模态大模型IndustryGPT，训练数据共涵盖200余个工业场景、超300万张真实的工业图像、超500亿Tokens（文本切分单元）。思谋科技联合创始人刘枢表示，除工业大模型外，公司还推出了智能工业平台、智能传感器产品以及智能一体化设备等自研产品，并基于“智造+”平台与数智化解决方案，推出了自主研发的数字化制造管理系统。

(责编：杨曦、陈键)

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