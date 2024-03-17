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人形机器人何时进入千家万户

2024年03月17日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：人形机器人何时进入千家万户

近日，人形机器人成为大众关注热点。在国内，人形机器人大赛暨人形机器人百人会论坛在北京开幕，汇聚了我国人形机器人领域的“排头兵”。在美国，以爆款产品ChatGPT走红的人工智能公司OpenAI与人形机器人公司Figure AI合作，推出了大模型加持的人形机器人Figure 01——接入最新版GPT后，它可以与人类对话，能听会说，能自主决策并做家务活。

ChatGPT有身体了，人形机器人走进千家万户的时代要来了吗？

从市场需求看，人形机器人走进千家万户是迟早的事。由于模仿人类外观、形态和行为能力，人形机器人可以无缝使用人类所有基础设施和工具，能够融入人类社会，在航空航天、智能制造、农业生产、家庭服务等不同场景中均有广泛应用前景。需求端的倒逼效果，往往让产业发展事半功倍。在全球人口增长放缓、老龄化比例上升的当下，很多人认为，能起到家庭养老陪伴作用的“机器人保姆”可能是未来最大的刚需，是人形机器人产品最理想的落地场景。

从技术发展看，人形机器人想走进千家万户，正处于曙光已露却还关卡重重的阶段。在美国社交平台上发布的视频中，机器人Figure 01能说会道，展示的技能却只是抓取递送苹果、整理桌面餐具这类简单的家务活。这类功能，此前国内外多家公司推出的第三代人形机器人也可以做到，但它们“大脑”“小脑”“肢体”等均有不足，不能独立完成所有家务，同时又过于昂贵，无法真正取代人类保姆。

GPT大模型技术应用到人形机器人上，可以让机器人更聪明，使其开始展现学习、理解、推理与决策能力。这是机器人“大脑”的进化，让我们看到了技术爆炸的曙光。但机器人控制运动的“小脑”、执行动作的“肢体”，其进化还有待新的科技突破，前路依然困难重重。

当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。在这个新赛道，中国有搏击潮头的竞争意愿和竞争实力。

人形机器人是人工智能在物理空间的重要体现和关键装备，集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术。这些技术领域，中国都具备一定基础。我国人工智能企业数量超4400家，人工智能基础设施加快布局，算力总规模居全球第二位；代表工业领域顶级智能制造能力的“灯塔工厂”，全球累计有153座，其中62座位于中国、占比超过40%、总数居世界第一位；我国新材料技术与产业起步较晚，但进步较快，部分新材料研发与应用实现了与国际先进水平“并跑”甚至“领跑”。

2023年10月20日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我们的发展目标是“到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平”，有利条件是“发挥制造业门类齐全、应用场景丰富、市场规模庞大以及新型举国体制优势”，发展路径是“坚持应用牵引、整机带动、软硬协同、生态培育的路径”。可见，在人形机器人这条未来赛道上，我们已有明确目标、坚定信心、科学布局。

中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元。期待中国制造的人形机器人早日实现高性能、低成本和批量化生产，“头脑”聪明、“四肢”灵活地进入千家万户。

(责编：杨曦、陈键)
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