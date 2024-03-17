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金融机构加大力度支持科技创新 为发展新质生产力注入金融动能

人民网记者 杜燕飞
2024年03月17日09:10 | 来源：人民网
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金融是国民经济的血脉。今年的《政府工作报告》指出，“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。

国家金融监督管理总局日前召开的党委扩大会议强调，要持续提升服务实体经济质效。把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，助力培育新兴产业、未来产业，支持传统产业转型升级。

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，服务新质生产力，是金融支持高质量发展的关键着力点。国家金融监督管理总局正在研究以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围，进一步加大对科创企业支持力度。

今年1月，国家金融监督管理总局印发通知，鼓励在防控风险的基础上加大初创期科技型企业信用贷款投放力度，努力提升科技型企业“首贷率”。优化成长期科技型企业金融服务，拓宽抵质押担保范围，规范发展供应链金融。提升成熟期科技型企业服务水平，通过共保体、大型商业保险和统括保单等形式，提供综合性保险解决方案。助力科技型企业加大研发投入，提升知识产权质押融资办理效率。

在政策引导下，针对科技型企业轻资产、重股权特征，当前，越来越多的金融机构创新产品和服务，加大力度支持科技创新。

建设银行在信贷融资基础上，提供股债联动、私募股权基金、债券发行、资管产品、保险产品等投融资业务的一体化服务，满足科技型企业个性化融资需求；大家保险旗下大家投控设立接力股权投资基金和专精特新专项基金，聚焦新一代信息技术、先进制造、新材料等领域龙头企业，为重点领域实现科技自立自强提供资金支持；阳光保险丰富专利执行保险、商业秘密侵权维权费用补偿保险等知识产权保险业务品种，阳光财险推出首台（套）重大技术装备保险及新材料首批次应用保险，保障重大技术装备研发和投产；度小满推动金融大模型研发与应用落地，推动金融业提升运营、获客、产品设计、风控等效率，已为上百家金融机构提供试用，助其更好地服务科创企业……

人民银行发布的最新数据显示，截至今年2月末，制造业中长期贷款余额13.13万亿元，同比增长28.3%，其中高技术制造业中长期贷款余额同比增长26.5%；高新技术企业、专精特新企业、科技型中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速。

招联首席研究员董希淼表示，面对科创企业融资难、融资贵问题，金融机构通过设立服务科技创新的专营组织架构、专门风控制度、专业产品体系、专项考核机制，推动信贷资源向科技创新和科技型企业倾斜等方式，发挥了“生力军”“催化剂”作用。

“建设金融强国，发展新质生产力，要把科技金融放在重要位置。”中泰证券总经理冯艺东表示，资本市场除提供融资外，可以规范企业治理结构，建议发挥好多层次资本市场支撑作用，助力科创企业快速发展。同时，建议成立专业的国家层面的科技发展银行，为科创企业提供无担保、无抵押、无质押的中长期信用贷款，探索灵活多样的抵押担保模式。以高科技产品的知识产权、专利为抵押，为企业提供金融支持，助力新质生产力形成。

国家金融监督管理总局相关负责人表示，下一步，将推动完善多层次科技金融服务体系，在风险可控前提下，会同有关部门稳妥推进科创金融改革试验区建设，深化制造业金融支持举措，指导金融机构落实落细各项政策要求，不断丰富金融产品和服务，持续加大对科技创新、先进制造的支持力度，助力新质生产力发展，努力为加快建设现代化产业体系提供有力金融支撑。

(责编：杨曦、高雷)
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